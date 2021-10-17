Столичный регион ожидает потепление до плюс 15 градусов

После резкого и очень значительного похолодания Москву к концу новой недели накроет волна тепла. Температура вернется к сентябрьским значениям, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам синоптика, погода изменится уже в ночь на вторник. Похолодает до нуля- плюс 2 градусов, будет идти дождь со снегом. Днем в столичном регионе не выше плюс 4-6 градусов, также возможны смешанные осадки. Дождь с мокрым снегом продолжится и в ночь на среду. Еще похолодает - до отрицательных значений. Среда станет самым холодным днем недели - днем прогнозируется не выше плюс 4 градусов. Но осадки прекратятся.

А вот уже в четверг, 21 октября, характер погоды резко изменится - днем потеплеет до плюс 14 градусов. При этом возможен небольшой дождь. В пятницу - без осадков и до плюс 15 градусов. В субботу, по предварительному прогнозу, сохранится теплая погода, но опять начнутся дожди. Ночи тоже станут теплыми - до плюс 9 градусов.

Ряд синоптиков считает, что это потепление может оказаться последним существенным для нынешней осени. Дальше уже такого тепла ждать не стоит. Но есть и мнение, что осень в этом году будет затяжной. И раньше декабря снег не ляжет, как и не будет серьезных холодов.