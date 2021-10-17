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17.10.2021 09:00
Рубрика: Культура

Тест: 10 вопросов о русском театре

Текст: Наталья Соколова
17 октября ровно 125 лет назад в Александринском театре прошла премьера чеховской "Чайки" - спектакля, от которого ведет отсчет современный русский театр. Говорят, в театрах в разных уголках мира в один вечер одновременно идет почти сто "Чаек".

Когда работа только началась, Чехов писал в письме критику Суворину: "Можете себе представить, пишу пьесу, которую кончу <…> вероятно, не раньше как в конце ноября. Пишу ее не без удовольствия, хотя страшно вру против условий сцены. Комедия, три женских роли, шесть мужских, четыре акта, пейзаж (вид на озеро); много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви".

Фото: МХАТ им. Горького
Во МХАТ им. Горького поставили продолжение "Трех сестер"

В этой пьесе действительно сошлось все - и метания русской души, и слом старого мира, и муки творчества, и неразделенная любовь. Первый показ "Чайки" не был принят публикой, зато премьера в МХТ им. Чехова 17 декабря 1898 года прошла с большим успехом.

"Чайка" - бездонный материал для любого режиссера и до сих она ставится на сцене. "РГ" предлагает проверить, хорошо ли вы знаете театр Антона Павловича.

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