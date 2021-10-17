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17.10.2021 18:14
Рубрика: В мире

Убийство британского депутата сочли терактом

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(8588)
Убийство члена Палаты общин Дэвида Эмесса прогремело на всю Великобританию. Преступник напал на 69-летнего депутата с ножом в методистской церкви городка Ли-он-Си (графство Эссекс) прямо во время встречи с избирателями и на глазах десятков людей нанес ему 17 ножевых ранений, от которых Эмесс вскоре скончался.
Полицейские и медики быстро прибыли на место нападения в Ли-он-Си, но спасти раненого депутата не удалось. Это вновь поставило вопросы к обеспечению безопасности законодателей. Фото: AP Полицейские и медики быстро прибыли на место нападения в Ли-он-Си, но спасти раненого депутата не удалось. Это вновь поставило вопросы к обеспечению безопасности законодателей. Фото: AP
Полицейские и медики быстро прибыли на место нападения в Ли-он-Си, но спасти раненого депутата не удалось. Это вновь поставило вопросы к обеспечению безопасности законодателей. Фото: AP

Убийца - 25-летний британец сомалийского происхождения Али Харби Али. Скрываться он не пытался и, дождавшись полицейских, сдался сам. По данным местных СМИ, ссылающихся на источники в следствии, мужчина уже попадал в поле зрения полиции из-за радикальных высказываний, но, предположительно, проникся радикальными идеями самостоятельно и действовал в одиночку. Газета Mail on Sunday пишет, что убийство он планировал заранее - узнав о поездке Эмесса в Ли-он-Си, Али за неделю записался на прием, а потом выехал туда из Лондона, где жил в престижном районе. Отец убийцы в прошлом был советником премьера Сомали. В Скотленд-Ярде предположили, что мотивом нападения стал "экстремизм", поэтому дело квалифицировано как теракт.

Фото: Isabel Infantes / AFP
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Эмесс - старожил британского парламента с почти 40-летним стажем, начинавший свою карьеру еще во времена Маргарет Тэтчер. Должностей на самом верху он не занимал, но был узнаваемым лицом в местной политике. Убежденный консерватор и евроскептик, примерный семьянин и отец пятерых детей выступал категорически против абортов и однополых браков. Впрочем, в других вопросах Эмесс, напротив, не стеснялся отходить от традиций. Его страстью были животные, защищая которых, он покушался даже на "святую святых" британских традиций - предлагал ограничить некоторые виды охоты, например на лис или на зайцев с борзыми.

Видные деятели наперебой говорят о "шоке" от произошедшего, но если взглянуть на историю таких инцидентов, то убийство Эмесса совершено в типичном для Британии стиле, включая и саму цель, и место, и оружие.

Отец убийцы в прошлом был советником премьера Сомали

Резонансные нападения на депутатов случаются на Альбионе раз в несколько лет и практически всегда - во время встреч с избирателями в своих округах, традиционных для местной политики. Это объяснимо, поскольку вне стен парламента депутатам охраны не положено. Нож - типичное орудие таких нападений. Убийства с огнестрельным оружием в королевстве случаются гораздо реже. В 2016 году, за считаные дни до знакового референдума по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза, была убита восходящая звезда лейбористов 41-летняя Джо Кокс, выступавшая против Brexit. Ее ранил ножом, а затем добил тремя выстрелами радикал с правыми взглядами Томас Меир. В 2010 году нападение с ножом было совершено на лейбориста Стивена Тиммса, а еще за десять лет до этого - на представителя "Либеральных демократов" Найджела Джонса, которого ранили в руку самурайским мечом. После убийства Кокс в Британии звучали призывы к усилению защиты депутатов, и определенные меры были приняты: финансирование на эти цели увеличили, в домах депутатов и их офисах установили "тревожные кнопки" для вызова полиции. К слову, Эмесс среди других депутатов тогда отмечал, что регулярно получает угрозы и не чувствует себя в безопасности.

Досье "РГ"

В 2019 году во время выступления в Берлине был убит сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера. 59-летний Фриц фон Вайцзеккер выступал перед 20 слушателями, когда на него напал находящийся в зрительном зале человек и нанес смертельное ножевое ранение. По информации Der Tagesspiegel, преступник обосновал свою "неприязнь" к убитому врачу политической деятельностью его отца. В том же году в Польше во время концерта - на глазах у зрителей - был убит мэр Гданьска Павел Адамович. 27-летний местный житель Стефан В. нанес ему три удара ножом. Как позже объясняли организаторы мероприятия, охрана и полиция были сосредоточены на том, что происходило в зрительном зале, и не обратили внимание на то, что вооруженный ножом человек выбежал на сцену. Мэр получил ранения в область сердца и живота. Спасти Адамовича не удалось.

В 2013 году во Франции трое марсельских политиков, в том числе мэр коммуны Шаторенар и депутат Национального собрания Бернар Рейнес, подверглись нападению 30-летнего психически больного француза. В ходе мероприятий, посвященных Дню завершения Первой мировой войны, мужчина присоединился к колонне людей, направлявшихся на городское кладбище, чтобы почтить память погибших. В толпе он нанес удары ножом в спины политиков.

Подготовила Ариадна Рокоссовская

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