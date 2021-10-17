В Эстонии прошли выборы в местные органы власти. Окончательные результаты еще не известны. В этом году голосование длилось неделю. С понедельника по субботу избиратели могли отдать свои голоса либо в электронном формате, либо с помощью бумажного бюллетеня в рамках предварительного голосования.

В воскресенье разрешалось голосовать только на участках либо на дому, предварительно оформив соответствующее ходатайство. Одним из главных новшеств этого года стала возможность изменить свой голос, отданный онлайн, проголосовав вживую, пишет портал Эстонского национального радио (ERR).

Кроме того, всех избирателей занесли в электронный список, который положил конец спискам бумажным и позволил гражданам голосовать где им удобно, а не только на участках по месту жительства. Все, что нужно было сделать, это показать свой документ, удостоверяющий личность, после чего администратор быстро находил избирателя в компьютере. Также с этого года эстонские власти разрешили проводить активную агитацию даже в сам день голосования, в том числе в помещениях, через которые избиратель попадает к урнам. Однако в самой комнате для волеизъявления агитировать нельзя.

Не обошлось без скандалов. Консервативная народная партия потребовала от избирательной комиссии признать организацию электронного волеизъявления незаконным и отменить его результаты, потому что в ряде случаев были искажены имена некоторых кандидатов. К примеру, Силвер стал "Хыбе", Эве - "Ыхту". Но в госслужбе по организации выборов заявили, что списки кандидатов были правильными, а сбой коснулся лишь пользователей определенного типа браузера.