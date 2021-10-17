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17.10.2021 19:17
Рубрика: В мире

В Италии нашли останки мужчины, погибшего при извержении Везувия

Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(8588)
Итальянские археологи, исследующие древнеримский город Геркуланум, обнаружили останки 40-летнего мужчины, который не смог спастись от извержения Везувия в 79 году н.э.
Раскопки у древнеримского города Геркуланум привели к находке останков мужчины, погибшего под пеплом Везувия. Фото: PARCO ARCHEOLOGICO Раскопки у древнеримского города Геркуланум привели к находке останков мужчины, погибшего под пеплом Везувия. Фото: PARCO ARCHEOLOGICO
Раскопки у древнеримского города Геркуланум привели к находке останков мужчины, погибшего под пеплом Везувия. Фото: PARCO ARCHEOLOGICO

Геркуланум, находящийся на берегу Неаполитанского залива, недалеко от Помпеи, также оказался погребен под слоем 15-метрового вулканического пепла. Раскопки на этом месте происходили в 1980-х и 90-х годах. Тогда были обнаружены скелеты более 300 жертв извержения вулкана, так и не дождавшихся помощи от флотилии Плиния Старшего.

Фото: iStock
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Спустя почти 25 лет ученым, к их собственному удивлению, удалось раскопать частично поврежденный скелет мужчины, которому предположительно было от 40 до 45 лет. По мнению исследователей, волна вулканического пепла и газа настигла жителя древнего города недалеко от морского берега.

Голова мужчины была повернута в сторону моря. Последние минуты здесь были мгновенными, но ужасающими. Был час ночи, когда пирокластическая волна с температурой 300-400 градусов или даже, согласно некоторым исследованиям, 500-700 градусов достигла города. Раскаленное добела облако неслось к морю со скоростью 100 км в час и было настолько плотным, что в нем не было кислорода. Глава минкульта Италии Дарио Франческини назвал находку "сенсационной". Сами же ученые надеются, что благодаря ей им удастся не только установить личность мужчины и его статус, но и в мельчайших подробностях восстановить картину тех трагических дней. Тем более что спустя четверть века после последних раскопок появились новейшие технологии, позволяющие разгадать то, что раньше казалось невозможным.

В мире Европа Италия Общество Наука

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