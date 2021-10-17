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17.10.2021 14:23
Рубрика: Власть

В Кремле ответили на обвинения Запада по газу

Текст: Кира Латухина
Западные политики демонизируют Россию, обвиняя в росте цен на газ, хотя причина - их собственные ошибки, например ставка на ветряную генерацию, когда ветер кончился. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".

"Допустили ошибки. Они просчитались. Они надеялись на ветрогенерацию, а ветер кончился. Вот несколько месяцев не было ветра. Они надеялись на спотовый рынок, а спотовый рынок переехал туда, где дороже", - перечислил причины Песков. И они не могут признать вину, они же политики, их прогонят, продолжил он. "И тогда лучше кого-то демонизировать. Кого лучше демонизировать? Огромного восточного медведя, то бишь нас с вами", - сказал пресс-секретарь президента.

Владимир Путин не раз выступал с пророческими заявлениями, никого не пугал, будь то сфера разоружения, сфера безопасности, изменение климата, указал Песков. "Президент очень здорово иногда описывает перспективы. Может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что так оно и происходит", - заметил он, комментируя заявления главы государства на форуме Российской энергетической недели.

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