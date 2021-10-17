В МЧС представили фильм о трагически погибшем Евгении Зиничеве

На официальном сайте МЧС России сегодня появилась ссылка на новый документальный фильм о трагически погибшем главе ведомства Евгении Зиничеве. Создание фильма приурочили в печальной дате - 40 дням со дня смерти министра. Посмотреть фильм может каждый желающий. Для этого достаточно зайти на сайт ведомства.

"17 октября со дня трагической гибели главы МЧС России Евгения Зиничева - 40 дней. По православной традиции родные и близкие собрались сегодня на его могиле на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Здесь состоялась панихида по погибшему и поминальная служба", - сообщили в пресс-службе МЧС.

На сайте ведомства сказано, что в памятных мероприятиях приняли участие руководители министерства, представители власти и официальные лица города. "Мужество, преданность долгу, самоотверженность, высочайший профессионализм и настоящие человеческие качества министра навсегда останутся нравственными ориентирами для всех сотрудников чрезвычайного ведомства", - отметили в МЧС России.

8 сентября Евгений Зиничев погиб под Норильском на плато Путорана, спасая поскольнувшегося режиссера Александра Мельника. Посмертно Евгению Зиничеву присвоено звание Героя России. 10 сентября его похоронили в Санкт-Петербурге.