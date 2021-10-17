В ПФР разъяснили, когда пенсионеры имеют право на доплату за детей

Пенсионеры имеют право на доплату при наличии на иждивении несовершеннолетних детей, детей-инвалидов или детей старше 18 лет, обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях. При этом, если речь идет о студентах, то доплата выплачивается и на обучающихся за пределами РФ, напомнили в отделении ПФР по Кабардино-Балкарской республике.

На 1 января 2021 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 6044,48 рубля в месяц.

"Размер повышения фиксированной выплаты устанавливается в размере 1/3 этой суммы и зависит от количества находящихся на иждивении пенсионера детей. При этом учитывается не более трех нетрудоспособных членов семьи", - пояснили в ПФР.

Отмечается, что повышенная пенсия полагается обоим родителям-пенсионерам ребенка, находящегося на иждивении.

На детей до 18 лет повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии родителей устанавливается независимо от факта учебы. Для получения доплаты необходимо предоставить заявление, а также документы, подтверждающие наличие детей (свидетельства о рождении).

"На детей старше 18 лет дополнительно представляются документы, подтверждающие их обучение и нахождение на иждивении обратившегося. Родители студентов, находящихся в академическом отпуске, также имеют право на получение повышенного фиксированного размера страховой пенсии, - добавили в Пенсионном фонде.

Узнать размер доплаты можно здесь.