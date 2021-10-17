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17.10.2021 11:05
Рубрика: Экономика

В России снизилась стоимость авиабилетов

Текст: Алексей Рыбин

Стоимость билетов на внутрироссийские авиарейсы в октябре оказалась ниже, чем в 2019 году. Средний чек на перелет туда-обратно по РФ составил 9,5 тысячи рублей. Это примерно на 20% меньше, чем в октябре 2019 года. Такие данные приводит аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру, сообщает ТАСС.

Фото: Александр Астафьев/ТАСС
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Согласно данным исследования, чаще всего в октябре этого года россияне летают из Москвы в Сочи. Средняя стоимость такого перелета составляет 7,1 тысячи рублей, тогда как в прошлом году она была 8,9 тысячи рублей. На втором месте по востребованности - маршрут Москва-Симферополь (средний чек примерно 8,1 тысячи рублей, как и в прошлом году).

Также в топ-10 популярных направлений в октябре вошли полеты из Москвы в Краснодар, Минеральные Воды, Калининград, Махачкалу, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Уфу.

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