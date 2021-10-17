Новости

Минюст США подтвердил экстрадицию венесуэльского дипломата Сааба 15:50
Картины с обнаженными телами из музеев Вены можно увидеть в сети OnlyFans 15:48
Песков назвал пророческими заявления Путина 15:45
В Великобритании из-за энергокризиса останавливают поезда 15:28
Посол РФ в Лондоне сообщил о готовности запуска "Северного потока-2" 15:25
Названы города с самым значительным ростом цен на жилье 15:23
На учении "Защитники дружбы" военные РФ и Египта десантируют людей и технику 15:11
Умер бывший сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов 15:05
Патриарх Кирилл прилетел в Орел и освятил храм при Академии ФСО 14:59
Во Франции снимают новых "Трех мушкетеров" 14:55
В Керчи открыли мемориал в память о жертвах трагедии в колледже 14:41
Песков рассказал о сложностях в общении Путина и Зеленского 14:40
Песков рассказал, будет ли президент ревакцинироваться от коронавируса 14:17
Посольство РФ подтвердило гибель четырех россиян в Албании 14:12
В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Зеленского 14:07
В Петербурге прошла панихида по министру МЧС РФ Евгению Зиничеву 13:53
Самолет с патриархом Кириллом на борту не смог вылететь в Орел из-за тумана 12:55
Оперштаб: В Москве выявлено 6 740 новых случаев COVID-19 12:52
Исмаилов заявил, что потерял сознание во время боя с Минеевым 12:40
В Тыве с 1 ноября ужесточат антиковидные ограничения 12:33
Экс-сотрудника Минобороны осудили на пять лет за крупную взятку 12:31
Российские школьники победили в международной олимпиаде по математике 12:09
Петербургские студенты собрали действующую модель экзоскелета 11:57
Мясников назвал самый опасный для здоровья безалкогольный напиток 11:45
Бизнес стал меньше тратить на защиту работников от COVID-19 11:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
17.10.2021 15:28
Рубрика: В мире

В Великобритании из-за энергокризиса останавливают поезда

Текст: Александра Воздвиженская
Компания Freightliner, управляющая грузовыми перевозками в Великобритании, сняла с рельсов электротягачи и заменила их дизельными локомотивами на фоне подорожания электроэнергии в сентябре и октябре более чем на 200%. Об этом сообщило издание East Anglian Daily Times.
Фото: Isabel Infantes / AFP Фото: Isabel Infantes / AFP
Фото: Isabel Infantes / AFP
Фото: РИА Новости
Путин назвал цены на электроэнергию конкурентным преимуществом России

Электропоезда компании обычно курсируют между морским портом Филикстоу и северо-западной частью Англии, включая Северную линию лондонского метро. Частично маршрут не электрифицирован, поэтому вместо электропоездов там ходят дизельные локомотивы, но теперь Freightliner выводит их на весь маршрут следования.

Рост цен на электроэнергию в компании назвали беспрецедентным. Решение о консервации грузовых электросоставов временное, пассажироперевозок оно не касается. "Железнодорожный транспорт остается наиболее экономичным способом перевозки грузов по Великобритании даже при использовании дизельных локомотивов, так как каждая тонна груза, доставленная железной дорогой, а не грузовиком, позволяет сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 76%", - заключили в компании.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Новак: Энергокризис в Европе может повториться

Местные власти уже окрестили произошедшее "провалом государственной энергополитики" и призвали сделать упор на развитие ветроэнергетики в прибрежных зонах, чтобы не возвращаться к тепловозам.

Оператор Freightliner владеет крупнейшим в Великобритании парком локомотивов для грузоперевозок и недавно купил еще 13 электротягачей для декарбонизации бизнеса. При этом о возвращении к тепловозам было объявлено за три недели до конференции по климату, которая пойдет в Глазго. Собеседники издания International Railway Journal в отрасли отреагировали на решение оператора неоднозначно, заметив, что замена электровозов на тепловозы может увеличить время доставки товаров, а также повлиять на пассажирское расписание.

Цены на электроэнергию растут по всей Европе с приходом осени по нескольким причинам - недостаточное обеспечение газом, отсутствие ветра для выработки электричества ветрогенераторами, а также общее удорожание ресурсов на фоне высокого спроса.

В мире Европа Великобритания Экономика Отрасли Энергетика

Главное сегодня

Песков рассказал о сложностях в общении Путина и Зеленского
Володин предложил отзывать Нобелевскую премию мира за нарушения прав
За сутки в России подтверждено 34 303 случая COVID-19 в 85 регионах
Для автобусов без ремней безопасности введут ограничение скорости
Пушков высмеял угрозы Украины "задавить" Россию по инциденту в Черном море
Россия снимает ограничения на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Как меняются коронавирусные ограничения в разных странах