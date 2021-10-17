В Великобритании из-за энергокризиса останавливают поезда

Электропоезда компании обычно курсируют между морским портом Филикстоу и северо-западной частью Англии, включая Северную линию лондонского метро. Частично маршрут не электрифицирован, поэтому вместо электропоездов там ходят дизельные локомотивы, но теперь Freightliner выводит их на весь маршрут следования.

Рост цен на электроэнергию в компании назвали беспрецедентным. Решение о консервации грузовых электросоставов временное, пассажироперевозок оно не касается. "Железнодорожный транспорт остается наиболее экономичным способом перевозки грузов по Великобритании даже при использовании дизельных локомотивов, так как каждая тонна груза, доставленная железной дорогой, а не грузовиком, позволяет сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 76%", - заключили в компании.

Местные власти уже окрестили произошедшее "провалом государственной энергополитики" и призвали сделать упор на развитие ветроэнергетики в прибрежных зонах, чтобы не возвращаться к тепловозам.

Оператор Freightliner владеет крупнейшим в Великобритании парком локомотивов для грузоперевозок и недавно купил еще 13 электротягачей для декарбонизации бизнеса. При этом о возвращении к тепловозам было объявлено за три недели до конференции по климату, которая пойдет в Глазго. Собеседники издания International Railway Journal в отрасли отреагировали на решение оператора неоднозначно, заметив, что замена электровозов на тепловозы может увеличить время доставки товаров, а также повлиять на пассажирское расписание.

Цены на электроэнергию растут по всей Европе с приходом осени по нескольким причинам - недостаточное обеспечение газом, отсутствие ветра для выработки электричества ветрогенераторами, а также общее удорожание ресурсов на фоне высокого спроса.