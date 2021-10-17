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Рубрика: В мире

Венесуэла обвинила США и Кабо-Верде в похищении дипломата

Власти Венесуэлы назвали похищением экстрадицию гражданина страны Алекса Сааба из Кабо-Верде в США. Как утверждают в Каракасе, дипломата "пытали и безосновательно держали под стражей 491 день без ордера на арест и надлежащего судебного разбирательства".

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"Это тяжкое нарушение прав человека", - заявил министр связи и информации Венесуэлы Фредди Ньаньес. Он добавил, что в связи с произошедшим будут приняты ответные меры. Кроме того, как сообщает ТАСС, правительство приостанавливает переговоры с оппозицией.

Алекс Сааб был арестован 12 июня прошлого года в аэропорту на острове Сал в рамках совместной операции властей Кабо-Верде и Интерпола. В США дипломат обвиняется в отмывании денег в интересах венесуэльского руководства. Сааб был задержан во время перелета на частном самолете из Венесуэлы в Иран. В Каракасе подчеркивают, что задержанный имел дипломатический паспорт и обладал статусом специального посланника.

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