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17.10.2021,  
13:31
Текст:  Олег Корякин (Казань)

ВМС США выложили фото БПК "Адмирал Трибуц" с борта эсминца Chafee

Появились фото БПК "Адмирал Трибуц", сделанные с изгнанного эсминца США
Фото: US Navy / navy.mil Фото: US Navy / navy.mil
Фото: US Navy / navy.mil

В Сети появились фото БПК "Адмирал Трибуц", сделанные с эсминца Chafee в момент инцидента в Японском море. Напомним, он произошел 15 октября.

Фото: istock
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ВМС США опубликовали фотографии БПК "Адмирал Трибуц" проекта 1155 КТОФ ВМФ России, пресекающего попытку нарушения госграницы РФ в Японском море эсминцем Chafee (DDG 90) ВМС США.

Напомним, инцидент произошел 15 октября 2021 года. Американский корабль вошел в район, закрытый для судоходства, поскольку там проводились российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2021". Экипаж вопреки предостережению не сменил курс, а начал подготовку взлету вертолета с палубы. Тогда БПК "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота пришлось вытеснить нарушителя.

Фото: US Navy / navy.mil

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Фото: istock
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