Во Франции снимают новых "Трех мушкетеров"

О французском режиссере Мартине Бурбулоне мы еще не раз услышим. Именно он снимает новых "Мушкетеров". Недавно он представил публике свою биографическую мелодраму "Эйфель" (в России фильм вышел в прокат 14 октября).

Как сообщает ТАСС, новые "Три мушкетера" будут двухсерийной версией знаменитого романа Александра Дюма. Первая серия будет называться "Д"Артаньян", вторая - "Миледи". Атоса сыграет Венсан Кассель, Арамиса - Ромен Дюрис (сыгравший у Бурбулона Гюстава Эйфеля), Портоса - Пио Мармай. Д"Артаньяном станет Франсуа Сивиль. Образ коварной Миледи воплотит Ева Грин. А еще в картине появится новый персонаж - темнокожий мушкетер Ганнибал.

Съемки будут проходить преимущественно в старинных замковых интерьерах, парках и всего несколько дней съемочная группа будет работать в павильоне. География съемок включает все самые известные французские достопримечательности - Замок скалы Гойон в Плевноне, Пляж Бонапарта в Плуа, форт в Сен-Мало и дворец в Компьене. В Париже съемки будут проходить в Доме инвалидов и в Лувре, а под Парижем - в замках Шантийи и Фонтенбло.

На фильм планируют потратить $70 млн. Это будет одна из самых дорогостоящих картин в истории французского кинематографа. Премьера ожидается в 2023 году. И если фильм будет иметь успех, режиссер обещает снять продолжение - "Двадцать лет спустя" и "Виконт де Бражелон".