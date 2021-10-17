Врачи предупредили о "суперпростуде", похожей на COVID-19

Врачи общей практики в Великобритании сообщили о росте числа вызовов скорой помощи из-за простуды, гриппа, кашля или затрудненного дыхания. Речь о пациентах в возрасте от 15 до 44 лет, которые жалуются на симптомы, схожие с ковидом, при отрицательном ПЦР-тесте. В народе это заболевание прозвали "суперпростудой".

Как пишет The Telegraph, пациенты жалуются на слабость, изнурительный насморк и волнообразное течение болезни, сопровождающееся грудным кашлем, а также отсутствие вкуса и обоняния. Многие из заболевших привились против коронавируса. Продолжительность "суперпростуды" достигает трех недель, а в некоторых случаях - пяти недель. Одна из заболевших пожаловалась на трещину ребра, полученную от кашля.

"Вполне возможно, что действующие на протяжении полутора лет ограничения, связанные с пандемией COVID-19, такие как социальное дистанцирование, ношение масок и обработка рук дезинфицирующими средствами, повысили нашу восприимчивость к обычной простуде, - цитирует статью The Telegraph ИноСМИ. - Некоторые специалисты называют это "иммунодефицитом", который возникает, когда среди людей, не подвергавшихся воздействию обычного количества вирусов и бактерий, происходит резкий всплеск заболеваемости при контакте с вирусом".

Часто люди жалуются, что их накрывает вторая волна болезни, что может быть связано с тем, что еще не долечившийся пациент "ловит" еще один вирус, когда организм еще не окреп. "Может показаться, что у вас нескончаемая простуда, когда на самом деле вам просто не повезло и вы заразились двумя вирусами, вызывающими простудные заболевания и попадающими в организм один за другим", - пояснила врач общей практики из Лондона Зои Бротон.