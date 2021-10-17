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17.10.2021 21:02
Рубрика: Власть

За сутки 63 военнослужащих вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 63 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 41,6 тысячи человек.

Кроме того, более 140,6 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 168 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 656 пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 14 военных лечатся у гражданских медиков. Еще 498 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако трое военнослужащих находятся в тяжелом состоянии. Еще у девяти инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 146 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 176 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи человек, 368 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 29 тысячам пациентов, более 10,3 тысячи из которых - гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - проинформировали в ведомстве.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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