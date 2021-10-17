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17.10.2021 20:54
Рубрика: Власть

Захарова: США угрожают не хакеры из РФ, а недоверие людей к политикам

Текст: Алла Владимирова

Американской демократии угрожают не "российская пропаганда" и хакеры, а то недоверие, которое испытывают граждане США к политическим институтам страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Минобороны РФ
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"Американской демократии угрожают не, как теперь модно говорить, авторитарные режимы, а недоверие собственных граждан и восприятие ими всего, что говорит политическая элита и глобальные информационные компании - монополисты США, как лжи", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Она также привела результаты исследования от 8 октября Института Пирсона по изучению и разрешению глобальных конфликтов и Центра исследований связей с общественностью Associated Press при Чикагском университете, согласно которым за распространение дезинформации "ответственны не "российские фабрики троллей", "пропаганда RT" и "китайские кибервойска", а американские политики, IT-корпорации и пользователи социальных сетей. Кроме того, целых 48 процентов американцев убеждены, что само правительство США сознательно публикует ложную информацию.

"Это рушит весь концептуальный базис, на котором удобно устроилась западная русофобия", - отметила Захарова.

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