Зеленский подтвердил наличие офшоров

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что у него были офшоры, но заявил, что якобы их не использовали для отмывания денег. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

Украинский лидер отметил, что во времена его предшественника Виктора Януковича "все структурировали свой бизнес, особенно, бизнес связанный с телевидением, со СМИ" и "все каналы имели компании за границей". По словам Зеленского, налоговая еженедельно проверяла его проект "Квартал 95", для чего его команда и занялась структурированием бизнеса.

"Открывались компании за границей, кроме тех многих компаний, которые были на территории Украины. Мы, лично я построил, без бюджетов, без государства построил бизнес в Украине с нуля. Отмыванием в 2012 году никаких денег и с 2012 года, и с 2001, и с 2019 года не занимался ни я, ни один член студии "Квартал 95". Мы занимались исключительно творчеством", - сказал президент.

Напомним, ранее Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности к офшорным схемам ряда мировых лидеров, среди которых был и Зеленский.