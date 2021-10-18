ABBA выпустит песню 1978 года, не вошедшую в альбом Voules-Vous

Шведская группа ABBA выпустит песню 1978 года, которая не вошла в альбом Voules-Vous. Об этом говорится в вышедшем сегодня обращении группы. Там же рассказывается о том, как услышать этот трек первыми.

"Песня Just A Notion выходит в пятницу, 22 октября. Впервые она была записана еще в 1978 году, но так и не вышла", - сообщили теперь музыканты ABBA.

Они напомнили, что на этот сингл уже можно оформить предзаказ. Ныне это обычная форма продажи песен в интернете. Но группа решила еще и провести в честь релиза необычный конкурс в Tik Tok.

"Вы хотите услышать песню первыми? Тогда следите за социальными сетями группы ABBA. И присоединяйтесь к соревнованию в Tik Tok под хэштегом #Dancingwithabba. Покажите нам, как вы танцуете всю ночь!" - об этом также говорится в обращении группы.

Кстати

Изначально песня Just A Notion была сочинена и записана летом 1978 года во время работы над шестым студийным альбомом Voulez-Vous - пожалуй, самым танцевальным диском в истории ABBA, погруженным в эпоху расцвета стиля disco. Но в диск, вышедший в 1979 году, эта песня так и не вошла. Возможно, оттого, что в нем и так было много хитов. Приберегли на будущее, а потом забыли? Неизвестно. Если захотят, потом сами расскажут.

Между тем

Впервые полная композиция версия песни Just a Notion вышла только в 1999 году на дебютном альбоме трибьют-группы ABBA, получившей название Arrival.