Apple представила новые MacBook Pro и наушники AirPods 3

Apple провела вторую за эту осень презентацию своей продукции. В этот раз компания представила новые MacBook Pro, стартовая цена которых в России составит 189 900 рублей, и другие устройства.

В MacBook Pro вернулись разъемы MagSafe, HDMI для подключения внешнего монитора и слот для карт памяти. Фото: apple.com

Презентация началась с выступления диджея, который чем-то напомнил Стива Джобса в молодости. Он работал над новыми музыкальными треками в старом гараже - точно таком же, в котором в свое время была основана Apple. После этого на сцену вышел глава IT-гиганта Тим Кук и рассказал о том, что сегодня компания намерена сфокусироваться на двух вещах - музыке и компьютерах Mac.

MacBook Pro получил совершенно новый дизайн - теперь у него точно такая же челка, как и в iPhone. В компьютер вернулись разъемы HDMI, слот для SD-карт и MagSafe для зарядки ноутбука. Компания отказалась от панели Touch Bar - вместо нее вернулись клавиши.

Диагональ новых ноутбуков - 14,2 дюйма и 16,2 дюйма. Дисплеи поддерживают частоту 120 Гц - это значит, что контент будет отображаться плавнее. Существенно увеличена и яркость - она теперь составляет 1600 нит. Разрешение фронтальной камеры - FULL HD. Поработали и над звуком - в новых динамиках улучшены басы, поддерживается технология Dolby Atmos. Компания ускорила SSD-накопители в новых ноутбуках - скорость чтения теперь составляет 7,4 Гб в секунду. 14,2-дюймовая модель проработает 17 часов в режиме воспроизведения видео, 16,2-дюймовая - 21 час.

Цена на новые модели - от 189 990 рублей за младшую версию и от 234 990 рублей за старшую. Предзаказ на новые модели уже открыт, в продажу они поступят на следующей неделе.

"Сердцем" новых MacBook Pro стали новые процессоры - они получили название M1 Pro и M1 Max. Новый процессор отличается от обычного M1 архитектурой и поддержкой 32 Гб оперативной памяти. Как заявили в компании, M1 Pro на 70% быстрее предшественника. Еще одной новинкой стал чип M1 Max - он, в свою очередь, поддерживает 64 Гб оперативной памяти.

Обновилась и подписка на Apple Music - она получила дополнительный Voice Plan, где пользователь может попросить голосовой помощник Siri поставить ему нужную песню. Эта подписка стоит дешевле, чем стандартная - 4,99 долл. в месяц. Пока она будет запущена в 17 странах, Россия в этот список не входит.

Компания показала колонку HomePod mini. Она теперь доступна в пяти цветах - желтом, оранжевом, синем, черном и белом. Цена - 99 долл.

После HomePod mini компания анонсировала новое поколение беспроводных наушников - AirPods 3. Они поддерживают пространственное звучание, когда человек слышит звук именно оттуда, откуда он идет. Кроме того, у AirPods 3 есть адаптивный эквалайзер, который позволяет более точно настраивать треки. Также компания улучшила звучание басов в наушниках.

От одной зарядки беспроводные наушники нового поколения работают шесть часов (30 часов с учетом зарядного кейса). Цена на AirPods третьего поколения - 16 490 рублей.