Apple представила новые наушники AirPods. Названа цена в России

Компания Apple анонсировала выход новых беспроводных наушников AirPods третьего поколения.

Версия, которая относится к базовой линейке (не Pro), получила короткие "ножки" в стиле Pro-версии, а также новый динамик. Последний, как утверждается, выдает звук с минимальным количеством искажений как на высоких, так и на низких частотах.

Также новые AirPods защищены от воды и пота, имеют так называемый анатомический дизайн, позволяющий направлять звук непосредственно в ухо. Адаптивный эквалайзер позволяет настроить звучание с учетом анатомических особенностей. Режим шумоподавления в новой модели не предусмотрен.

Также разработчики прокачали автономность - без подзарядки пара ушей работает до шести часов, а пятиминутная зарядка в кейсе добавляет им еще час звучания. В общей сложности комплект "наушники + зарядный кейс" работает до 30 часов. Поддерживается зарядка через MagSafe.

Стоимость новых AirPods составляет 16490 рублей, продажи в России стартуют 26 октября.