АСВ будет временной администрацией для лишенных лицензий банков

Ранее функции временной администрации всегда выполнял ЦБ, время от времени привлекая сотрудников АСВ. АСВ проводило ликвидацию финансовой организации после решения суда.

"Агентство будет осуществлять полномочия временной администрации через представителя, назначенного из числа сотрудников АСВ. При этом работу агентства будет контролировать Банк России, в том числе проводя проверки деятельности временной администрации", - указано в релизе.

В Банке России отмечают, что передача функционала временных администраций АСВ позволит оптимизировать процедуры ликвидации финансовых организаций, ускорит формирование реестра требований кредиторов, инвентаризацию и продажу имущества организаций, формирование конкурсной массы для расчетов с кредиторами.

Наделение АСВ полномочиями временной администрации будет способствовать сокращению сроков начала и проведения ликвидационных процедур и повышению их эффективности, указывают в агентстве. Это станет возможно благодаря тому, что АСВ сможет сразу после отзыва или аннулирования лицензии у финансовой организации приступить к первоочередным мероприятиям, которые до этого проводились только после назначения арбитражным судом конкурсного управляющего или ликвидатора, отметили в агентстве. Обычно на это уходило минимум два месяца с момента отзыва лицензии.