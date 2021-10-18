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18.10.2021 11:18
Рубрика: Экономика

АСВ будет временной администрацией для лишенных лицензий банков

Текст: Роман Маркелов
Теперь при отзыве лицензии у банков, участвующих в системе страхования вкладов, а также у страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, занимающихся обязательным пенсионным страхованием, функции временной администрации будут возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Об этом сообщил Банк России.

Ранее функции временной администрации всегда выполнял ЦБ, время от времени привлекая сотрудников АСВ. АСВ проводило ликвидацию финансовой организации после решения суда.

Фото: istock
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"Агентство будет осуществлять полномочия временной администрации через представителя, назначенного из числа сотрудников АСВ. При этом работу агентства будет контролировать Банк России, в том числе проводя проверки деятельности временной администрации", - указано в релизе.

В Банке России отмечают, что передача функционала временных администраций АСВ позволит оптимизировать процедуры ликвидации финансовых организаций, ускорит формирование реестра требований кредиторов, инвентаризацию и продажу имущества организаций, формирование конкурсной массы для расчетов с кредиторами.

Наделение АСВ полномочиями временной администрации будет способствовать сокращению сроков начала и проведения ликвидационных процедур и повышению их эффективности, указывают в агентстве. Это станет возможно благодаря тому, что АСВ сможет сразу после отзыва или аннулирования лицензии у финансовой организации приступить к первоочередным мероприятиям, которые до этого проводились только после назначения арбитражным судом конкурсного управляющего или ликвидатора, отметили в агентстве. Обычно на это уходило минимум два месяца с момента отзыва лицензии.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Отзыв лицензий у банков

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