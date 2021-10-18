Барабанщик blink-182 Трэвис Баркер женится на Кардашьян

45-летний ударник известной поп-панк-группы blink-182 Трэвис Баркер обручился с 42-летней моделью Кортни Кардашьян, представительницей знаменитого семейства армянского происхождения.

Как сообщает New York Post, предложение музыкант сделал в Монтесито, штат Калифорния, на пляже, и Кортни ответила согласием. На своей странице в Instagram она разместила фото с Баркером на побережье, подписав их словом "навсегда".

Пара встречается с января этого года.

Для Баркера, барабанщика blink-182 с 1998 года (он сменил на этом посту Скотта Рэйнора уволенного за пьянство), это третий брак - после Мелиссы Кеннеди (развелись в 2002-м) и актрисы и модели Шэнны Моуклер (поженились в 2004-м, развелись в 2008-м), от которой имеет двоих детей. Баркер часто появлялся на экране в камео, озвучивал своих экранных двойников в "Симпсонах" и South Park, играл эпизодические роли в первом "Американском пироге" и сериале "C.S.I.: Место преступления".

Кортни Кардашьян, дочь знаменитого адвоката Роберта Кардашьяна (защищал, в частности, О. Джей Симпсона), впервые официально связывает себя узами брака, однако ранее она сожительствовала с бизнесменом Скоттом Дисиком, от которого родила троих детей. Пара рассталась в 2015 году. В 2016-2018 встречалась с боксёром Юнесом Бенджимом. Помимо реалити-шоу "Семейство Кардашян", создала собственные проекты с сёстрами - "Кортни и Хлои в Майами", "Кортни и Ким в Нью-Йорке", "Кортни и Ким в Майами", "Кортни и Хлои в Хэмптонсе". Появлялась и в других телевизионных шоу.