Бастрыкин: При расследовании сложных преступлений развивается цифровая криминалистика

Свой профессиональный праздник 19 октября отмечают люди, у которых в руках ключи к раскрытию самых сложных, запутанных преступлений. Речь, как нетрудно догадаться, идет о криминалистах. Датой рождения своей легендарной службы они считают 19 октября 1954 года. В этот день по указанию Генерального прокурора СССР была утверждена инструкция "О прокуроре-криминалисте". Отсюда и пошел отсчет.

О том, как изменилась эта легендарная служба, о роли ее сотрудников в раскрытии преступлений, в том числе самых громких, об уникальных методах работы и технике, состоящей у них на вооружении, "Российской газете" рассказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Александр Иванович, расскажите о самых громких преступлениях, раскрытие которых вы считаете заслугой криминалистов.

Александр Бастрыкин: Из наиболее резонансных можно отметить раскрытие с помощью ДНК-исследований изнасилований и убийств малолетних в Кемеровской, Нижегородской, Орловской и Тюменской областях. Это убийства шести человек, в том числе двоих детей в Артеме Приморского края в 2005 году. Серия убийств женщин, совершенных в период 2011-2012 годов на территории Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Расшифрованная взятка

Вас не обижает, что журналисты, рассказывая о самых громких преступлениях последних лет и о том, как их расследуют, практически никогда не вспоминают о криминалистах. Говорят о следователях, оперативниках, а о том, кто нашел невидимую улику, - тишина. По каким уголовным делам присутствие грамотного криминалиста - залог успеха?

Александр Бастрыкин: Особенно важна такая работа при расследовании преступлений, вызвавших общественный резонанс.

К примеру, благодаря комплексному криминалистическому сопровождению расследования вооруженного нападения на учеников и преподавателей гимназии в Казани была обнаружена картечь использованных обвиняемым патронов. Осуществлены результативные осмотры и анализ информации из принадлежащих ему мобильных устройств, исследованы интересующие следствие интернет-ресурсы. Так, в совокупности с другими доказательствами получены сведения, подтверждающие тщательную подготовку фигуранта к совершению инкриминируемых деяний.

Мы неоднократно говорили о расследовании обстоятельств массовых убийств и геноцида гражданского населения СССР во время войны. По уголовному делу о геноциде на территории Краснодарского края криминалистами ГУК (КЦ) оказана помощь в установлении границ захоронения мирных жителей, дальнейших раскопках и идентификации жертв.

В вузах Следственного комитета создаются кафедры расследования киберпреступлений. Фото: РИА Новости

А может ли помочь криминалист в расследовании должностных преступлений и громких коррупционных дел?

Александр Бастрыкин: По таким делам помощь криминалистов тоже важна. Здесь нередко применяются аппаратно-программные комплексы по анализу информации с различных носителей.

Вот характерный пример - по уголовному делу о получении взятки следователем следственного управления УМВД по Калуге. Сотрудник Главного управления криминалистики смог обнаружить и дешифровать ряд данных, указывающих на противоправное поведение фигуранта.

Еще пример. При осмотре объектов по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному в отношении заместителя министра энергетики РФ Анатолия Тихонова и иных лиц, восстановлены удаленные пользовательские файлы, ранее неизвестные следствию.

В мае в Ростовской области погибло 11 сотрудников водоканала в ходе ремонтных работ. Следователями и криминалистами центрального аппарата изучены проектная документация и технологический процесс очистных сооружений. Организовано проведение осмотров места происшествия и следственного эксперимента, назначены судебные экспертизы, установлены механизм и причина аварии.

Установлено, что при производстве работ нарушен технологический процесс: не использовались газоанализаторы, средства индивидуальной защиты, вытяжная и приточная вентиляции. В итоге по подозрению в совершении указанного преступления задержан главный инженер предприятия.

Экспертиза свысока

В последнее время у всех на слуху громкие транспортные происшествия. Там тоже без криминалистов не обойтись?

Александр Бастрыкин: Сотрудники криминалистических подразделений нередко организуют производство сложных осмотров в экстремальных условиях на местах авиакатастроф.

По вооруженному нападению на гимназию в Казани получены сведения, подтверждающие тщательную подготовку фигуранта к совершению преступления

В этом году это места крушений самолетов Л-410 в Иркутской и Кемеровской областях, Ан-28 в Камчатском крае и Ан-26 в Хабаровском крае, вертолета "Робинсон" в Вологодской области. При использовании беспилотного летательного аппарата вертолетного типа- квадрокоптера и криминалистического видеокомплекта делается обзорная аэрофотовидеосъемка места происшествия. Изымаются бортовые самописцы, электронные приборы с аэронавигационной информацией, документы на полет и воздушное судно, образцы топлива. Производятся смывы с уцелевших фрагментов корпуса с целью их последующего экспертного исследования на предмет наличия либо отсутствия следов взрывчатых веществ и так далее.

Ученые в погонах

В каком направлении сегодня развивается криминалистика в Следственном комитете?

Александр Бастрыкин: В настоящее время важнейшим направлением работы криминалистов является аналитическая и исследовательская деятельность. Не случайно говорят, что криминалисты - это "ученые в погонах".

Следственный комитет ориентирован на то, чтобы обеспечить максимальное использование возможностей криминалистики при раскрытии и расследовании каждого совершенного преступления. В том числе тех из них, которые были совершены в прошлые годы и остались нераскрытыми.

Криминалистика объединяет воедино достижения, в том числе естественных и технических наук, которые ученые и практики адаптируют для получения доказательственной информации при раскрытии и расследовании преступлений, установления причастности конкретных лиц к их совершению.

На ведомственном уровне развитие криминалистики закреплено в рамках соответствующей концепции. Она утверждена несколько лет назад. В рамках ее реализации создано управление научно-исследовательской деятельности (Научно-исследовательский институт криминалистики). Оно входит в структуру Криминалистического центра. Создание НИИ криминалистики стало закономерным ответом на потребности следствия - поднять на новый уровень научное сопровождение криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, обеспечить наращивание научно-технического потенциала ведомства в борьбе с преступностью, создание собственной научной базы.

Уже проведена исследовательская работа почти по 40 научно-практическим направлениям (темам), и все они практико-ориентированные. Результаты исследований публикуются в научно-практических пособиях, предназначенных прежде всего для следователей, и активно используются в следственной практике.

В регионах формируются специальные отделы криминалистического сопровождения следствия. Фото: РИА Новости

Это чтение, надо понимать, не для массового читателя. Но можно рассказать хотя бы о тематике?

Александр Бастрыкин: В этом году для практических работников подготовлены пособия по темам "Расследование массовых беспорядков", "Расследование гибели людей в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "Расследование преступлений прошлых лет". Как вы знаете, все это преступления нашей подследственности, которые всегда представляют сложности. У нас много молодых следователей, и такие материалы очень важны для повышения их профессионального уровня и выработки единых подходов при расследовании уголовных дел.

Ранее в НИИ уже были подготовлены также материалы об организации расследования убийств, связанных с отчуждением жилья, - это преступления, совершенные так называемыми "черными риелторами"; о расследовании преступлений экстремистской направленности, а также о розыске несовершеннолетних.

Есть ряд исследований и в области судебно-экспертной деятельности. Идет разработка методик экспертного сопровождения следствия, от которого во многом зависят эффективность процесса расследования преступлений. В частности, это типовая методика исследования компьютерной информации, методические рекомендации для производства судебных психологических исследований по видеоматериалам, методические рекомендации о применении спорово-пыльцевого анализа в следственной практике и другие.

Сейчас как никогда крайне необходимо быстро внедрять новые современные методики расследования, технологии, а также новые методы исследования.

Следы в сети

Раз уж речь зашла о современных технологиях, то логичен вопрос: как развивается криминалистика в условиях современной цифровой трансформации общества?

Александр Бастрыкин: Надо сказать, что в отличие от своих литературных коллег, знаменитых на весь мир Эркюля Пуаро и Шерлока Холмса, криминалисты XXI века имеют в своем арсенале множество технических новинок. И на современном этапе развития внедрение и использование передовых информационных технологий является одной из приоритетных задач Следственного комитета. Ведь это, безусловно, во многом определяет качество нашей работы.

Сегодня именно криминалистическая техника, новейшие цифровые технологии помогают следователям не только установить картину произошедшего и подозреваемых по конкретным преступлениям, но и, что самое важное, - создать условия для отправления справедливого правосудия. В связи с этим в деятельности Главного управления криминалистики получило активное развитие направление так называемой внеэкспертной "цифровой" криминалистики.

Незнакомое понятие. Расшифруйте, пожалуйста...

Александр Бастрыкин: К числу ее основных направлений относятся прежде всего поиск, извлечение, восстановление и иная оперативная обработка данных в электронном виде, связанная с обнаружением и исследованием информации на электронных носителях и цифровых устройствах. То есть на компьютерах, мобильных телефонах, флеш-накопителях и тому подобном. Плюс к этому, оценка радиоэлектронной обстановки и анализ биллинговых массивов, детализаций телефонных соединений, получение космических снимков, техническое улучшение фото- и видеоматериалов, осмотр разрозненных данных в сети Интернет и облачных хранилищах, мессенджерах, с применением аппаратно-программных комплексов и программного обеспечения.

Кстати, объемы такой работы довольно обширны - ежегодно нашими специалистами осматривается порядка 5 тысяч цифровых устройств и объектов, содержащих информацию в электронном виде.

Хотел бы отметить, что мы идем в ногу со временем, и в настоящее время для обучения квалифицированных специалистов в области IT-технологий в Санкт-Петербургской и Московской академиях Следственного комитета создаются кафедры информационных технологий и организации расследования киберпреступлений. На них будут организованы курсы учебных дисциплин для будущих следователей - "Основы кибербезопасности", "Использование информационных технологий при исследовании цифровых следов".

Для реализации этого проекта в Санкт-Петербурге мы сотрудничаем с Университетом ИТМО, Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Кроме того, для повышения квалификации сотрудников ведомства нами разработаны новые дополнительные профессиональные программы "Расследование преступлений в сфере информационных, телекоммуникационных и высоких технологий", "Расследование преступлений, совершенных с использованием цифровой валюты и цифровых финансовых активов".

Современное оборудование позволяет проводить сложные экспертизы на месте преступления. Фото: Сергей Михеев/РГ

Наверное, не является большим секретом тот факт, что для успешного расследования многих преступлений, вашим подчиненным необходима информационная поддержка.

Александр Бастрыкин: Безусловно, для этого налажено межведомственное взаимодействие. Благодаря ему следственные и кадровое подразделения центрального аппарата получили возможность удаленного доступа и оперативного использования информации криминалистических и оперативно-справочных учетов МВД России, ФНС России, других государственных органов. А это достаточно обширный объем информационных массивов, включенный в системы "Безопасный город" и "Безопасный регион", что дает возможность оперативно раскрывать преступления по горячим следам.

Кроме того, создана и постоянно обновляется ведомственная база данных о нераскрытых преступлениях, о самодельных взрывных устройствах. Ведутся также учеты субъективных портретов подозреваемых, используемых для организации их розыска, и ДНК-учеты.

Такое обеспечение способствует успешному расследованию не только недавно совершенных, но и преступлений прошлых лет как важнейшей составляющей нашей деятельности, без которой невозможно обеспечить неотвратимость наказания лиц, виновных в совершении преступлений. На этом направлении криминалисты осуществляют анализ следственной практики, систематизируют криминалистическую идентификационную информацию о следах, изъятых с мест происшествий по уголовным делам о нераскрытых преступлениях, оказывают практическую помощь следователям при расследовании преступлений данной категории.

А примеры такого взаимодействия можете привести?

Александр Бастрыкин: К примеру, в текущем году совместно с органами дознания МВД и ФСБ раскрыто 4674 преступления прошлых лет. В их числе 481 убийство, 279 фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 274 изнасилования, 1537 иных тяжких и особо тяжких преступлений. Так, раскрыты 3 убийства женщин и одно покушение на убийство, совершенные одним лицом на территории Казани в период с 2009 по 2011 год. Преступник нападал на потерпевших в безлюдных местах с целью изнасилования и наносил удары по голове твердым тупым предметом. В ходе проведения дополнительных молекулярно-генетических исследований биологических следов с учетом новых возможностей генетики установлен генетический профиль преступника, совершившего указанные убийства.

Я не раз подчеркивал наш подход к такой работе - добросовестный, методичный, системный.

Оружие найдет магнитометр

В одном из наших прошлых бесед вы говорили об активном внедрении в работу криминалистов российской техники. Как идет в Следственном комитете процесс импортозамещения?

Александр Бастрыкин: Этот процесс движется непрерывно. Уже имеются российские разработки специализированных средств вычислительной техники и программного обеспечения, которые позволяют эффективно работать с цифровой информацией. Также российские компании активизировали производство и другой криминалистической техники. Например, для поиска орудий преступления (оружия, боеприпасов, их частей и прочих металлических предметов) в работе используются магнитометры "ОСЬ". Для геолокации и нелинейной локации используются исключительно отечественные образцы техники. Помимо этого есть хорошие российские источники света, металлодетекторы и другие устройства, используемые при расследовании преступлений. При этом наши сотрудники участвуют в разработке и апробации этой техники. Не так давно прошли апробацию и получили рекомендации портативный спектрометр подвижности для детектирования следовых количеств малолетучих веществ, измеритель яркости люминесценции бумаги, комплекс для производства габитоскопической экспертизы, универсальный детектор валют и другие средства. При этом надо понимать, что разработка и производство устройств и программного обеспечения, зачастую превосходящих западные аналоги, требуют формирования государственного заказа, привлечения научного потенциала российских ученых. Поэтому мы активно сотрудничаем с Министерством промышленности и торговли РФ, Российской академией наук, ведущими российскими вузами.

Технологии исследования улик не оставляют преступникам шансов избежать наказания. Фото: Сергей Михеев/РГ

На взгляд главного следователя страны, что дает работа криминалиста непосредственно на месте происшествия?

Александр Бастрыкин: Как правило, криминалисты центрального аппарата в ходе оперативных выездов совместно со следователями организуют и координируют работу на местах происшествий, непосредственно участвуют в их осмотрах, поисковых мероприятиях, обнаружении, фиксации и изъятии следов, вещественных доказательств в ходе неотложных следственных действий. Оказывают содействие в назначении судебных экспертиз, осуществляют криминалистическое сопровождение следствия до достижения положительного результата - раскрытия преступлений и изобличения виновных. Практика показала, что такое технико-криминалистическое обеспечение следствия рационально и наиболее эффективно на первоначальном этапе расследования.

Получила активное развитие так называемая "цифровая" криминалистика: поиск, извлечение, восстановление данных в электронном виде

Пандемия разрушила множество планов самых разных ведомств. Общаетесь ли с зарубежными коллегами и в каком формате?

Александр Бастрыкин: Взаимодействие с зарубежными коллегами на уровне личных контактов за последние полтора года значительно сократилось. Но оно перешло в дистанционный формат. Сотрудники Криминалистического центра принимают активное участие в заседаниях рабочих групп БРИКС, рабочих групп по незаконному ввозу мигрантов, торговле людьми, созданных в рамках Конференции сторон Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Также они проходят обучение на различных курсах, представляющих научный и практический интерес. В этом году несколько представителей СК России прошли обучение на курсах Школы финансово-экономической полиции Финансовой гвардии Итальянской Республики. В любом случае международное сотрудничество будет продолжено, ведь обмен опытом крайне полезен в вопросах противодействия преступности.

Поздравляем!

Сегодня у вас праздник. Разрешите поздравить вас и весь коллектив Следственного комитета с очередной годовщиной образования криминалистической службы. Пожелать здоровья и успехов в трудной, но необходимой работе.

Александр Бастрыкин: Благодарю за теплые слова. Пользуясь случаем, сердечно поздравляю сотрудников и ветеранов криминалистической службы с праздником. Их высочайший профессионализм, принципиальность, огромная работоспособность и самоотдача снискали заслуженное уважение. Выражаю глубокую признательность ветеранам за помощь в воспитании молодых специалистов, передачу им накопленных знаний и богатого опыта. От всей души желаю всем крепкого здоровья, успехов, благополучия!

Ключевой вопрос

Александр Иванович, раз так важна фигура криминалиста, раскройте тайну - что из себя представляет современная криминалистика в Следственном комитете?

Александр Бастрыкин: Криминалистика - это наука, находящаяся в процессе непрерывного развития, и все ее достижения в полной мере находятся на службе Следственного комитета.

Важным и закономерным этапом развития современной криминалистики явилось создание в системе Следственного комитета Криминалистического центра, где трудятся специалисты, сочетающие в себе творческое начало и железную логику. Это подразделение постоянно развивается, внедряя новейшие методики раскрытия и расследования преступлений, современную криминалистическую и специальную технику по всей стране. Мы продолжаем формировать отделы криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах, что позволяет оперативно оказывать практическую помощь следователям центрального аппарата и территориальных следственных подразделений.

97-99 процентов составляет сегодня в СКР раскрытие убийств, изнасилований и других тяжких преступлений

К примеру, в этом году в структуре Криминалистического центра создан отдел криминалистического сопровождения следствия по Дальневосточному федеральному округу управления криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах, расположенный в Хабаровске. Отдел развернет свою деятельность на территории 11 субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ. Подобные центры уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске. Новые помещения для криминалистов оборудованы специализированной криминалистической и иной техникой, которая позволяет проводить работу со следами преступлений.

Следует подчеркнуть, что согласованные усилия криминалистов, следователей и оперативных сотрудников позволяют добиваться высоких показателей. Раскрываемость убийств, изнасилований, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, составляет в настоящее время 97-99 процентов.