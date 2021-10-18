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18.10.2021 14:18
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин: Раскрываемость убийств и изнасилований составляет 97-99 процентов

Текст: Наталья Козлова, Иван Петров
Высоких показателей в работе позволяют добиваться согласованные усилия криминалистов, следователей и оперативных сотрудников. Об этом в интервью "Российской газете", посвященном профессиональному празднику криминалистов, рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

"Раскрываемость убийств, изнасилований, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, составляет в настоящее время 97-99 процентов", - отметил глава СК России.

Фото: СК РФ
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По его словам, криминалистика - это наука, находящаяся в процессе непрерывного развития, и все ее достижения в полной мере находятся на службе Следственного комитета.

"Важным и закономерным этапом развития современной криминалистики явилось создание в системе СК Криминалистического центра, где трудятся специалисты, сочетающие в себе творческое начало и железную логику. Это подразделение постоянно развивается, внедряя новейшие методики раскрытия и расследования преступлений, современную криминалистическую и специальную технику по всей стране. Мы продолжаем формировать отделы криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах, что позволяет оперативно оказывать практическую помощь следователям центрального аппарата и территориальных следственных подразделений", - рассказал Александр Бастрыкин.

"К примеру, в этом году в структуре Криминалистического центра создан отдел криминалистического сопровождения следствия по Дальневосточному федеральному округу, расположенный в Хабаровске. Отдел развернет свою деятельность на территории 11 субъектов, входящих в Дальневосточный федеральный округ. Подобные центры уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске. Новые помещения для криминалистов оборудованы специализированной криминалистической и иной техникой, которая позволяет проводить работу со следами преступлений", - отметил председатель СКР.

Полностью интервью председателя СК России Александра Бастрыкина читайте в свежем номере "РГ" от 19.10.2021

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