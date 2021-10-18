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18.10.2021 21:12
Рубрика: Власть

Более 227 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию

Текст: Юрий Гаврилов
Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в понедельник вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 27 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте почти 41,7 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля свыше 140,6 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 162 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 652 военнослужащих с COVID-19 лежат в ведомственных госпиталях. Четырнадцать заболевших лечат гражданские медики. Еще 496 человек изолированы на дому.

Сообщается, что четверо инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У одиннадцати пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Фото: Алексей Витвицкий \ РИА Новости
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Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 148 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 178 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи ста человек, 386 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 29 тысячам пациентов, из которых свыше 10,3 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 227 056 человек, сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с решением генерала армии С. К.Шойгу Минобороны России оказывает помощь в обеспечении кислородом медицинских учреждений муниципальной и государственной систем здравоохранения за счет производственных возможностей Воздушно-космических сил РФ. К настоящему времени уже передано около 240,25 тонны жидкого кислорода для нужд регионов", - отметили в ведомстве.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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