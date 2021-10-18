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18.10.2021 10:17
Рубрика: Экономика

Цены на овсянку достигли рекордных значений с 2000 года

Текст: Нина Егоршева
Фото: Александр Якшин/РИА Новости Фото: Александр Якшин/РИА Новости
Фото: Александр Якшин/РИА Новости

В России зафиксирован заметный рост цен на овсянку. По данным Росстата, в августе в магазинах геркулес подорожал до 80,5 рубля за килограмм, в сентябре его стоимость выросла еще на 40 копеек.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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Для сравнения, в августе и сентябре прошлого года цена на хлопья для геркулесовой каши держалась на уровне 72,1 рубля. Цена выше 80 рублей за килограмм поднялась впервые с 2000 года. Причем подорожал не только сам геркулес, но и хлопья быстрого приготовления - до 94 рублей за килограмм, такие цифры приводит РБК со ссылкой на исследовательскую компанию GfK. Ритейлеры также сообщили изданию, что в 2021 году поставщики повысили цены на овсяные хлопья на 15-20 процентов. Отмечается, что одной из причин подорожания стала засуха в регионах.

Ранее Минэкономразвития повысило оценку инфляции на конец года на 1,6 процентных пункта - до 7,4%. Основной вклад приходится именно на продовольственную составляющую - за счет удорожания плодоовощной продукции и роста цен на мясо. Рост цен на овощи вызван неблагоприятными погодными условиями, на мясо - увеличением себестоимости производства.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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