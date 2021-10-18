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18.10.2021 15:07
Рубрика: Общество

Число одновременно болеющих COVID-19 россиян достигнет 1 млн уже 2 ноября

Текст: Нина Егоршева

Количество одновременно болеющих коронавирусом россиян может достичь отметки в миллион человек уже через две недели. Об этом сообщил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Специалистами центра разработана математическую модель, которая позволяет прогнозировать распространение коронавируса на срок до месяца. В начале прошлой недели было объявлено, что миллионный порог одновременно болеющих людей в России может быть пройден 10 ноября. Сейчас, по словам Захарова, сроки достижения этой цифры были сдвинуты на 2 ноября, передает ТАСС.

"Темпы роста заболеваемости COVID-19 в России в течение прошедшей недели превзошли прогнозируемые. Однако сегодня рост замедлился. Если сегодняшние темпы в дальнейшем сохранятся, то число болеющих людей продолжит рост и может достичь 1 миллиона человек 2 ноября", - сообщил Виктор Захаров, уточнив, сегодня в России насчитывается свыше 785 тысяч "активных" случаев.

При этом по прогнозу, к началу ноября количество выявляемых ежедневно новых случаев заболевания может превысить 37 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что общее число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в России превысило восемь миллионов. По данным оперативного штаба, число заболевших за последние сутки выросло более чем на 34 тысячи человек.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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