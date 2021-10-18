Депутаты и министры обсудили финансовый план на 2022-2024 годы

Профильный комитет Госдумы начал рассмотрение бюджета РФ на три предстоящих года перед первым чтением, которое намечено на 28 октября. Депутаты, по словам главы комитета Андрея Макарова, собираются "посмотреть, как каждая цифра бюджета повлияет на жизнь людей". И помогут им в этом представители правительства. Одна из задач - заложить в бюджет последствия инфляции, которая оказалась выше прогнозной. Вместе с кабмином депутаты будут серьезно прорабатывать вопрос борьбы с бедностью.

Глава комитета по бюджету и налогам в ходе заседания напомнил слова президента о том, что главный враг для страны - низкие доходы людей. "И это первоочередная задача, которую нам предстоит решить с правительством", - заявил он. Кроме того, Владимир Путин рекомендовал обещать гражданам и закладывать в бюджет только то, что реально обеспечено ресурсами. Но, как выяснилось в ходе заседания, не все депутаты услышали президента, сделал позже вывод Макаров в разговоре с журналистами. По его словам, было много "финансовых хотелок".

В целом дискуссия прошла в конструктивном ключе: депутаты собираются при участии кабмина вникнуть, как каждая цифра бюджета скажется на жизни людей. Глава минфина Антон Силуанов заявил депутатам, что безусловным приоритетом бюджета должно стать выполнение поручений президента, которые были озвучены в ходе Послания Федеральному Собранию, а также реализация национальных целей. "Эти позиции отражены с ростом, - подчеркнул он. - Хочу сказать, что в 2024 году общий объем расходов на выполнение поручений, поставленных главой государства, и нацпроектов возрастает в 1,7 раза. В 2024 году он составит более 4 трлн руб- лей".

При этом важно будет скорректировать индексацию социальных выплат в 2022 году, добавил министр. Ведь инфляция в текущем году будет выше планируемой (вместо 5,8% ожидается 7,4%). "Мы будем вносить ко второму чтению бюджетные предложения по уточнению на фактический уровень инфляции социальных расходов", - сказал Силуанов. В том числе это коснется материнского капитала, уточнил глава минфина. Источники финансирования кабмин, по его словам, отработает с депутатами. Ожидается, что дополнительные социальные расходы бюджета РФ в 2022 году в связи с высокой инфляцией этого года составят порядка 30 миллиардов рублей, из которых 15 миллиардов пойдет на маткапитал, остальное - на пособия.

В Госдуме не видят проблемы в решении задачи поиска источников средств. "Экстраординарной ситуации, при которой нам не хватит денег на какие-то вещи, просто нет", - заявил журналистам Андрей Макаров, напомнив и про заложенные резервы, и про ожидаемый рост доходов. Дело в том, что экономика вышла на нормальные (доковидные) показатели, и инфляционное давление снизится. Уже к концу следующего года рост потребительских цен уменьшится до целевого уровня в 4%, сказал депутатам еще один участник заседания, глава минэкономразвития Максим Решетников. Сыграют роль меры Банка России, программы минсельхоза по расширению предложения сельхозпродукции, другие мероприятия по стабилизации цен.

У Счетной палаты РФ не было существенных замечаний к проекту бюджета - в ведомстве поддерживают его принятие в первом чтении, заявил его глава Алексей Кудрин. По оценке аудиторов, документ сбалансирован, содержит умеренные подходы к государственному долгу и дефициту госказны, а также к его обеспечению. "В этой связи проект обеспечивает решение тех социальных, экономических целей, задач, которые поставлены в стратегических документах", - заявил Кудрин. Один из положительных моментов, на которых обратил внимание глава Счетной палаты, - "реальный прорыв расходов на систему здравоохранения у нас в стране": по сравнению с 2019 годом они вырастут на 2,1 трлн рублей, то есть на 46% в реальном выражении. Среди замечаний ведомства - в прогнозе социально-экономического развития на 2022-2024 годы, на котором строится бюджет, аудиторы не нашли такой важный показатель, как уровень бедности. А ведь президент поставил задачу к 2030 году снизить ее уровень в два раза по сравнению с показателем 2017 года.

Безусловным приоритетом бюджета должно стать выполнение поручений президента, которые были озвучены в ходе Послания Федеральному Собранию, а также реализация национальных целей

На тему бедности в Госдуме высказался и глава минтруда Антон Котяков. По его словам, семьи с детьми составляют большую часть (80 процентов) в структуре бедных, то есть для решения этой проблемы нужно делать упор именно на эту категорию. Над этим уже работают, отметил Антон Силуанов. Выполняя задачи из Послания, власти, по словам министра финансов, создают целостную систему поддержки наиболее нуждающимся граждан. "Это детские пособия, адресные до 8 лет, пособия одиноким родителям с детьми от 8 до 18 лет, беременным женщинам и так далее", - напомнил Силуанов.

Госдума проработает вопрос борьбы с бедностью совместно с кабмином, заявлял накануне слушаний председатель палаты Вячеслав Володин. По его словам, дискуссия пойдет в том числе и в рамках рассмотрения бюджета.

Проект основного финансового документа депутаты будут рассматривать с учетом замечаний и других думских комитетов. В частности, комитет по информационной политике будет добиваться полного финансирования программы "Устранение цифрового неравенства 2.0", а также выделения финансирования на модернизацию отделений "Почты России". Об этом заявил глава комитета Александр Хинштейн по итогам заседания, которое прошло с участием профильного министра.

Пособия

Размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет может вырасти с 1 февраля 2022 года на 5,8%. Такое повышение заложено в проекте бюджета Фонда социального страхования на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов, который находится на рассмотрении в Государственной Думе и прошел согласование в Счетной палате РФ.

Таким образом, минимальный размер пособия (его обычно получают неработающие женщины) вырастет до 7493 рублей, а максимальный - до 31 282 рублей. В 2023 году предельный размер пособия по уходу за ребенком может вырасти до 33 298 рублей, в 2024 году - до 35 530 рублей.

Сейчас минимальный размер пособия составляет 7083 рубля, максимальный - 29 600 рублей.

С 1 февраля также на 5,8% предполагается повысить единовременное пособие при рождении ребенка - до 19 981 рубля. В 2023 году выплату предлагают проиндексировать на 4% (до 20 781 рубля), а в 2024 году - еще на 4% (до 21 612 рублей).

Ежегодно будет расти и пособие по беременности и родам. Так, максимальная сумма (если у мамы большой стаж и пособие рассчитывается исходя из 100% заработка) в 2022 году может составить 78 207 рублей, в 2023 году - 83 246 рублей, в 2024 году - 88 826 рублей.

Подготовила Ольга Игнатова