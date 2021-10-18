Диетолог перечислила продукты для очищения организма

Овощи лучшего всего помогают очистить организм от токсинов и шлаков. "Они дают организму достаточное количество клетчатки. Кроме того, это еще и источники витаминов и минералов. А корневые овощи благотворно сказываются на работе печени", - говорит диетолог Анастасия Тараско.

Между приемами пищи она посоветовала пить чистую воду или травяной чай, а вот напитки с добавлением сахара исключить. Похудеть помогут и различные специи: куркума, черный перец, кардамон, мускатный орех.

Важно включать в рацион щавель, шпинат, укроп, петрушку, рукколу и ферментированные продукты - квашеную капусту и маринованные огурцы. "Они нормализуют микрофлору и содержат дополнительные витамины и минеральные вещества", - цитирует Тараско РИА Новости.

В зелени много витамина С и бета-каротина, которые помогают коже сохранять свежий и здоровый вид. В списке полезных продуктов есть также чеснок, яйца, спаржа, свекла и лен.