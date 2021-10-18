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18.10.2021 15:36
Рубрика: В мире

Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл скончался от осложнений после коронавируса

Текст: Константин Волков
Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался от осложнений, связанных с заболеванием коронавирусом, об этом сообщается на его странице в Facebook.
Фото: AP Photo/Susan Walsh, File Фото: AP Photo/Susan Walsh, File
Фото: AP Photo/Susan Walsh, File

Пауэллу было 84 года.

Информацию о его кончине подтвердил телеканал CNN.

Пауэлл родился в районе Гарлем в Нью-Йорке в семье иммигрантов с Ямайки в 1937 году. Был госсекретарем США в период первого президентства Джорджа Буша-младшего в 2001-2005 годах. Он был одним из главных инициаторов вторжения американцев в Ирак в 2003 году, утверждая, что у Саддама Хуссейна есть биологическое оружие массового поражения. На заседании Совбеза ООН Пауэлл тогда в доказательство продемонстрировал пробирку с неким белым порошком, якобы антраксом. Позднее выяснилось, что это была фальшивка.

В 1989-1993 годах Пауэлл был председателем Объединенного комитета начальников штабов, первым афроамериканцем на этой должности. При нем произошла война в Персидском заливе в 1991 году.

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