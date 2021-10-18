Эксперт объяснил, чем онлайн-занятость привлекает молодежь

Чаще всего занятость через онлайн-сервисы (платформенную занятость) выбирает поколение Z, то есть молодые люди, которые родились с 1995 по 2010 год. Об этом говорится в исследовании Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

Отмечается, что в числе преимуществ такой занятости - гибкие условия труда. Это позволяет сочетать продолжение учебы и начало трудовой карьеры. "Поскольку человек становится не наемным работником, а посредником между онлайн-платформой и получателем услуг, то он сам выбирает удобное для себя время и место работы", - пояснил заведующий кафедрой интегрированных коммуникаций и рекламы РГГУ Алан Абаев.

По его словам, у многих молодых людей есть образовательный кредит, который необходимо выплачивать. В то же время онлайн-занятость помогает им получить первый опыт работы, благодаря которому легче трудоустроиться после окончания института.

Также работа через интернет-платформы позволяет молодым людям не менять места жительства и трудиться там, где живет их семья, совмещать трудовую деятельность с воспитанием детей, попробовать себя в предпринимательстве. "Начиная с маленького или микро-бизнеса, основанного на платформенной занятости, не требующих ни сложных регистрационных процедур, ни привлечения заметного стартового капитала, представители поколения Z могут попробовать себя как предприниматели и безболезненно решить, подходит ли им это направление личностной деятельности", - говорит Абаев.

Он обратил внимание, что часто поиск себя в новой профессии, не совпадающей с первоначальным образованием - естественный процесс для всех поколений постиндустриального общества. Благодаря платформенной занятости молодой человек может попробовать себя в разных экономических ролях и профессиях одновременно.