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18.10.2021 20:46
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказала, как правильно застраховать свое имущество

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При подборе страховой программы в первую очередь необходимо обращать внимание на наличие в договоре рисков, которые приводят к полной потере имущества - взрыв, пожар, стихийные бедствия. Об этом "Российской газете" рассказала руководитель центра развития продуктов страховой компании "ВСК" Юлия Шимова.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
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По ее словам, это важно, потому что жить в квартире с испорченным ремонтом неприятно, но возможно, а вот - моментально найти средства в достаточном количестве на покупку нового жилья, всегда проблематично. Кроме того, подчеркнула эксперт, важно учитывать климатические и географические особенности региона проживания. Так, в Краснодарском крае и Сибири достаточно часто случаются наводнения, жители Северо-Кавказского округа, например, часто сталкиваются с оползнями и землетрясениями.

Тем, кто проживает в старых многоквартирных домах, эксперт посоветовала включать в страховку риск заливов из-за ветхих коммуникаций, взрывов бытового газа.

Шимова также отметила, что стабильно высокий интерес к страхованию имущества, в основном - частных домов, сегодня остается в Кировской области и Республике Марий-Эл. Также в этом году объемы рынка страхования выросли в регионах, в которых часто происходят различные природные катаклизмы. При этом, если частные дома россияне обычно страхуют от пожаров, то квартиры - от заливов и аварий инженерных систем. Помимо самого помещения в полис традиционно включают мебель, одежду, технику в доме. Однако, есть примеры, когда клиенты просят застраховать коллекции произведений искусства, например, статуэток или картин, а иногда ценных марок, говорит эксперт.

Помимо этого, она обратила внимание, что основную доля рынка имущественного страхования сегодня все-таки занимает ипотечное, которое, по сути, обязательное. Добровольное страхование жилья в нашей стране пока недостаточно развито.

Экономика Страхование "РГ"-советы

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