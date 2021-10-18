Эксперты рассказали о возможных рисках при лечении за рубежом

Выбирая лечение за рубежом, нужно понимать, с какими рисками придется столкнуться. Чаще всего - это недобросовестные посредники и мошенники, рассказала "Российской газете" кандидат юридических наук Олеся Аблезгова.

"Посредничество это - не благотворительность, не дружеская помощь, а предпринимательская деятельность, цель которой - заработать денег. Даже если российский гражданин заключает договор с российской компанией-посредником, это не исключает риски при некачественной медицинской помощи", - говорит она.

Так, если операция прошла неудачно, то предъявлять требования придется не к российскому посреднику, а к иностранной клинике, потому что посредник не отвечает за ее деятельность. Или, например, если в период пандемии иностранное государство, где находится медицинская организация, ограничит иностранцам въезд, то посредник справедливо заявит о действии форс-мажорных обстоятельств. И вполне вероятно для того, чтобы вернуть перечисленные авансом за медуслугу деньги, человеку придется обращаться в суд.

Причем, если права российского пациента нарушила российская клиника, человек пойдёт в российский суд и со ссылкой на нормы российского права будет их отстаивать. А вот куда идти пациенту, например, после лечения онкологии в Германии или неудачной пластической операции в Таиланде? Судебный процесс придется инициировать по месту нахождения клиники. И вопрос судебной защиты такого пациента может стоить в несколько раз дороже, чем оплаченное лечение.

Юрист также рекомендовала внимательно прочитать договор с зарубежной медицинской организацией, прежде чем подписать его, а для этого - привлечь медицинских переводчиков для разбора профессиональных терминов на иностранном языке. Иногда, подписывая документ и отдавая немалые деньги, люди думают, что приобретают лечение, а по факту это оказывается простая диагностика.

Наконец, нужно понимать, что за границей цена операции (или медицинской манипуляции) - не равна цене услуги, обратила внимание Аблезгова. По ее словам, часто людей привлекают заманчивые акции и скидки, но на деле оказывается, что в рекламе озвучивают цифры без учета диагностических процедур, периода реабилитации, услуг переводчика, страхования, визовых формальностей и других накладных расходов.

"Очень часто, когда люди узнают о том, что им поставлен страшный диганоз - они испытывают естественный страх перед будущим и панику, поэтому некоторые и принимают решение - отправиться на лечение за границу", - пояснил главный врач онкоцентра Лапино-2 Михаил Давыдов. Со своей стороны он также рекомендовал взвесить все минусы и плюсы получения медицинской помощи за границей.

Так, например, для онкологических больных, если процесс лечения и постановки диагноза не зафиксирован на территории России, то наличие заболевания придется подтверждать. Для этого потребуется пройти все этапы: от обращения в районную поликлинику до постановки на учет в онкологическом диспансере. Лечение онкологических заболеваний очень долгий процесс.

"Бывает, что пациентам хватает денег на какой-то определенный этап, например, они едут делать операцию, допустим, в Израиле, а затем возвращаются долечиваться на родину и, если они не стоят на учете в отечественных медицинских учреждениях, им могут отказать. Этот фактор обязательно нужно учитывать, потому что самый ценный ресурс в онкологии - время", - сказал он.

Причем, скорее всего, при обращении в иностранную клинику, тоже придется проходить все обследования с нуля. Это и время, и немалые деньги. Есть клиники, которые работают с российскими документами, но их очень мало.

В то же время на родине большинство услуг можно получить бесплатно по полису ОМС, говорит Давыдов. "Мнение о том, что в России не умеют лечить рак - это миф. Мы лечим по международным протоколам оригинальными препаратами и регулярно обмениваемся опытом с зарубежными коллегами. На практике, то лечение, которое предлагают в России ни по уровню, ни по эффективности не отличается от того, которое россияне сегодня получают в Израиле или Германии", - подытожил он.

Между тем, по данным компании "Росгосстрах жизнь", подавляющее большинство застрахованных граждан, у которых есть возможность лечиться за границей, выбирают лечение в России. Так, от рака, например, сегодня предпочитают лечиться на родине 90% наших соотечественников, тогда как еще три года назад их было 65%, рассказали в страховой организации.