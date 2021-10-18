Финансирование рыбохозяйственной науки просят вернуть Росрыболовству

Предприятия и ассоциации рыбной отрасли протестуют против передачи финансирования рыбохозяйственной науки из ведения Росрыболовства к Минобрнауки. С просьбой вернуть все как было руководители 13 организаций обратились к председателю правительства Михаилу Мишустину (копия письма есть в распоряжении "РГ").

Предполагается, что рыбохозяйственная наука будет финансироваться в рамках новой госпрограммы "Научно-техническое развитие РФ", которую разработало Минобрнауки.

Рыбохозяйственная наука всегда напрямую участвует в производственном процессе через ежегодное установление общего допустимого улова, определение районов промысла, сроков и способов добычи водных биоресурсов, установления ограничений рыболовства, определения норм выхода продукции из уловов и других правил. Все эти тонкости понимает Росрыболовство, но для Минобрнауки будет проблематично разобраться во всех нюансах.

"Внешнее финансовое управление неизбежно приведет к несвоевременному выходу судов на промысел, недоосвоению выделенных квот и иным негативным последствиям для рыбохозяйственной отрасли РФ", - сказано в письме.