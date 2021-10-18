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18.10.2021 15:38
Рубрика: Культура

"Фирма Мелодия" за пару недель привлекла инвестиции на "Цветы"

"Фирма Мелодия" досрочно завершила сбор инвестиций для выпуска концертного альбома Стаса Намина и группы "Цветы" ― "Лучшие песни за 50 лет" (три DVD). Пользователи краудлендинговой платформы Co-Fi менее чем за две недели вложили 160 000 рублей на издание релиза.
Фото: Предоставлено пресс-службой Стаса Намина Фото: Предоставлено пресс-службой Стаса Намина
Фото: Предоставлено пресс-службой Стаса Намина

В коллекционный бокс войдут DVD трех юбилейных концертов. Ограниченный тираж из 300 экземпляров поступит в продажу в начале 2022 года.

Фото: предоставлено PR-службой ГК "Европейская Юридическая Служба"
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""Фирма Мелодия", на мой взгляд, наиболее продуктивная и прогрессивная из всех звукозаписывающих компаний в стране, - отметил музыкант, продюсер и основатель группы "Цветы" Стас Намин. - Они решили попробовать механизм краудлендинга, который уже давно используется за границей, а теперь, я уверен, станет популярен и в России благодаря сервису Co-Fi".

Инвестором проекта мог стать любой желающий, минимальная сумма инвестиции составляла 1000 рублей. Возврат собранных на платформе денег "Мелодия" произведет за счет доходов, полученных от продажи тиража альбома: инвесторы заработают до 15% от вложенных средств.

Советская рок-группа "Цветы" под управлением Стаса Намина начала выступать в 1969 году, в 1972 году музыканты записали первый сингл. За время существования группа продала более 60 млн пластинок. В 1986 году группа впервые выехала на Запад и за четыре года совершила мировое турне.

Сегодня группа выступает с концертами и записывает новые альбомы. В сотрудничестве с фирмой "Мелодия" музыканты выпустили два подарочных бокса виниловых пластинок с записями группы "Цветы" и музыкой из спектаклей театра Стаса Намина.

Co-Fi - первая в России краудлендинговая платформа для привлечения инвестиций в индустрию развлечений. Доходность проектов для инвесторов может достигать 25%. Специалисты компании оказывают комплексную поддержку инвесторам и заемщикам: от экспертной консультации до контроля выполнения обязательств по выплатам. Co-Fi включен Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ.

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