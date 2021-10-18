Выявлена роковая связь гибели римских императоров с числом 13

Исследователи из бразильского Института математических и компьютерных наук Университета Сан-Паулу изучили обстоятельства смерти 175-ти римских императоров. В результате были выявлены математические закономерности, сыгравшие роковую роль в судьбе большинства правителей.

Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Математики решили проанализировать причины смерти всех римских императоров. Статистику они связали с хронологией. Известно, что первым императором был Август, который правил с 27-го года до нашей эры до 14-го года нашей эры. Последним императором считается Константин XI Палеолог, правивший в 1449-1453 годах и погибший во время захвата Константинополя турками.

Всего Римской империей, включая Византию, правили 175 человек. Отметим, что в статистическое исследование не были включены те, кто правил не самостоятельно, то есть математики исключили несовершеннолетних правителей, периоды регентств и соправителей.

Расчеты показали, что только 24,8 процента правителей Западной империи умерли естественной смертью. Остальные погибли насильственной смертью на поле боя или в результате дворцовых переворотов. Если брать всех правителей, включая образовавшуюся после раскола Восточную империю, то 30 процентов из них были убиты, покончили жизнь самоубийством или погибли в бою. Изучив эти данные, математики пришли к выводу, что правление римских императоров было связано с тем, что статистики называют "степенным законом".

"Хотя события кажутся случайными, степенные распределения вероятностей обнаруживаются во многих других явлениях, связанных со сложными системами, таких, например, как размеры лунных кратеров, магнитуды землетрясений, частота слов в текстах, рыночная стоимость компаний и даже количество подписчиков в социальных сетях", - объясняет профессор Франсиско Родригес, руководивший исследованием.

По его словам, все перечисленные явления следуют закономерности, которую называют "принципом Парето" или "правилом 80/20". Это означает, что вероятность обычного события составляет около 80 процентов, а редкого - около 20 процентов. Например, 80 процентов лунных кратеров обладают малыми размерами, а 20 - большими. В случае с римскими императорами редким событием была смерть по естественным причинам. Помимо "правила 80/20", на судьбу этих правителей влияла еще одна закономерность.

"Когда мы проанализировали время до смерти каждого императора, то обнаружили, что риск гибели был высок в тот момент, когда император только занимал свой трон, - говорит Родригес. - Вероятно, это было связано с новыми для правителя трудностями, отсутствием у него политического опыта. Затем риск систематически снижался, пока не исполнялось 13 лет с момента начала правления. После этой временной отметки риск снова резко возрастал".

По словам профессора, если "правило 80/20" - хорошо известная закономерность, то резкий спад "кривой выживаемости" после 13-го года правления стал настоящим открытием для научного мира. Причины пока остаются загадкой, хотя ученые и предложили несколько объяснений.

Одно из них заключается в том, что именно после 13-го года правления возможные соперники действующего императора понимали, что взойти на трон естественным путем им не удастся. В результате они организовывали переворот и убийство императора. Другое объяснение предполагает, что по истечении 13-ти лет активизировались старые враги императора, которым этого времени хватало, чтобы обрести необходимую силу для свержения правителя.

Однако ни одно из этих объяснений с исторической точки зрения не дает ответа на вопрос, почему именно после 13-ти лет правления неожиданно начинали активизироваться претенденты на трон или старые враги. По словам Родригеса, цикличность в 13 лет - это вопрос, на который еще предстоит ответить. Но в любом случае проведенный статистический анализ может стать важным подспорьем в процессе изучения исторических явлений.

"Исторические формации - это сложные системы, в которых "игроки" взаимодействуют, сотрудничают и соревнуются за власть и ресурсы, - резюмирует Родригес. - Непредсказуемые действия отдельных лиц могут создавать предсказуемые модели коллективного поведения, которые можно исследовать математически".