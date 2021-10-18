Новости

Латвия вводит локдаун из-за коронавируса 22:26
"Простоквашино" получило премию "ТЭФИ-Kids" 22:26
Новым мэром Рима стал Роберто Гуалтьери 22:14
Найден мертвым брат погибшего ранее мэра Кривого Рога 22:07
В Беларуси подписчиков двух сайтов признали экстремистами 21:43
Глава сената Чехии: Земан не в состоянии выполнять свои полномочия 21:32
В Петербурге в кафе и магазины начнут пускать по QR-кодам 21:27
МИД РФ: Российские инструкторы не участвуют в боевых действиях в ЦАР 21:25
На первой минуте матча КХЛ "Сочи" - "Авангард" произошла массовая драка 21:16
В женской баскетбольной Премьер-лиге лидерство делят четыре клуба 21:10
В Петербурге введут QR-коды для посещения общественных мест 20:50
Эксперт рассказала, как правильно застраховать свое имущество 20:46
Минцифры запустит суперприложение госуслуг в 2022 году 20:42
СК возбудил дело после массового отравления школьников в Подмосковье 20:40
В Подмосковье полицейский ранил девушку, защищая ее от алабая 20:25
Лоза и Пригожин остались недовольны пением и танцами Греты Тунберг 19:28
В Челябинске новорожденный с весом 1,18 кг заразился коронавирусом 19:22
Глава Петербурга предупредил о новых ограничениях из-за COVID-19 19:21
МИД РФ: Диалог с НАТО будет затруднен 19:19
Лукашенко: Коллективный Запад нацелился на смену власти в Беларуси 19:11
Мишустин: В 11 регионах внедрят инвестиционный стандарт в пилотном режиме 19:08
Мишустин: Иностранные инвестиции за полгода составили 11 млрд долларов 18:58
Умер создатель противоракетной "Горгоны" 18:50
Украинский актер ударил жителя Ялты ножом 18:25
В Осетии после бунта в ИК-1 изъяли 180 мобильников и заточки 18:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
18.10.2021 21:32
Рубрика: В мире

Глава сената Чехии: Земан не в состоянии выполнять свои полномочия

Текст: Константин Волков

Глава сената Чехии Милош Выстрчил заявил 18 октября, что ранее госпитализированный президент Чехии Милош Земан не может исполнять свои полномочия. Об этом сообщает радиостанция Radio Prague International.

Также, по словам Выстрчила, шансы на выздоровление Земана "крайне неопределенны".

Сенат Чехии обсудит вопрос о прекращении президентских полномочий Земана

При этом глава президентской администрации Вратислав Мынарж заявил 18 октября в ходе экстренного брифинга, что Земан не давал разрешения предавать огласке информацию о его здоровье, а госпитализация была запланирована.

Президент Чехии был помещен в отделение интенсивной терапии Центрального военного госпиталя Праги 10 октября. Там же он проходил плановую госпитализацию в сентябре. Ранее в СМИ проходила информация, что 77-летний Земан страдает от невропатии ног, нарушение слуха, пониженное артериальное давление, а также, возможно, имеет проблемы, связанные с диабетом и печенью. Как заявляют врачи, на лечение Земана потребуется порядка трех недель.

Между тем Выстрчил уже заявил, что намерен 19 октября вынести на обсуждение сената применение статьи 66 конституции Чехии о передаче президентских полномочий другим должностным лицам в соответствии с основным законом.

В мире Европа Чехия

Главное сегодня

Путин предложил платить 1 млн рублей дальневосточникам при рождении третьего ребенка
В Совфеде назвали условия для возобновления работы миссии НАТО
Глава сената Чехии: Земан не в состоянии выполнять свои полномочия
"Газпром" не стал бронировать допмощности по транзиту газа через Украину
Apple представила новые MacBook Pro
Россия снимает ограничения на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Как меняются коронавирусные ограничения в разных странах