Глава сената Чехии: Земан не в состоянии выполнять свои полномочия

Глава сената Чехии Милош Выстрчил заявил 18 октября, что ранее госпитализированный президент Чехии Милош Земан не может исполнять свои полномочия. Об этом сообщает радиостанция Radio Prague International.

Также, по словам Выстрчила, шансы на выздоровление Земана "крайне неопределенны".

При этом глава президентской администрации Вратислав Мынарж заявил 18 октября в ходе экстренного брифинга, что Земан не давал разрешения предавать огласке информацию о его здоровье, а госпитализация была запланирована.

Президент Чехии был помещен в отделение интенсивной терапии Центрального военного госпиталя Праги 10 октября. Там же он проходил плановую госпитализацию в сентябре. Ранее в СМИ проходила информация, что 77-летний Земан страдает от невропатии ног, нарушение слуха, пониженное артериальное давление, а также, возможно, имеет проблемы, связанные с диабетом и печенью. Как заявляют врачи, на лечение Земана потребуется порядка трех недель.

Между тем Выстрчил уже заявил, что намерен 19 октября вынести на обсуждение сената применение статьи 66 конституции Чехии о передаче президентских полномочий другим должностным лицам в соответствии с основным законом.