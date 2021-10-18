"Глобальная встряска": на первой сессии "Валдая" обсудили угрозу войн

Может ли пандемия COVID-19 подогреть глобальный кризис в международных отношениях? И до какой степени? Об этом эксперты из разных стран и континентов поговорили на первой сессии, открывшей ежегодное - уже восемнадцатое - заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай". Ее тему намеренно сформулировали парадоксально: что представляет собой наша эпоха - "замену мировой войны или ее прелюдию"?

Председатель совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий напомнил слова поэта Николая Глазкова, родившиеся еще в 40-х годах прошлого века: "Чем столетие интереснее для историка, тем для современника печальнее". Они метко отражают и наши реалии. Глобальная встряска, которую принесла пандемия, заставила человечество по-новому взглянуть на прежние вызовы - от социального неравенства до изменений климата. Разумеется, в фокусе международной повестки остаются очаги нестабильности.

"Казалось бы, как можно думать о войне в настолько сытое и безопасное, как нам кажется, время? - признал модератор сессии, программный директор клуба "Валдай" и директор Института международных исследований МГИМО Андрей Сушенцов. - И все же ранее мы с коллегами в одном из докладов вывели метафору "осыпания мирового порядка". Сегодня эти трещины глобального миропорядка становятся все заметнее... Кажется, у нынешней эпохи нет прецедентов. Мы практически в прямом эфире можем наблюдать, как мировой порядок приходит в движение. Как переживают кризис крупные идеологии, которые все меньше мотивируют государства на поддержание старых военных союзов, еще десять лет назад казавшихся незыблемыми".

По мнению эксперта, наше время можно отчасти сравнить с "ревущими двадцатыми". Тогда мир приходил в себя после глобальной пандемии испанского гриппа, зализывая раны отгремевшей Первой мировой. И казалось, что человечество больше никогда не столкнется с новой большой войной. Но мало кто замечал, что система международных отношений снова пошла трещинами.

Сегодня наиболее тонкая ткань мировой политики - это отношения между США и Китаем, признают аналитики. Некоторые американские стратеги всерьез рассуждают, как противодействовать возвышению Китая - в том числе через "упредительную войну". Насколько она реальна? Своим мнением на этот счет поделились участники, которые как раз находятся по разные стороны геополитических баррикад: заслуженный сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм (США) и старший научный сотрудник Центра международной стратегии и безопасности при Университете Цинхуа Чжоу Бо (КНР).

Грэм напомнил, что нынешний президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил Китай главным стратегическим соперником Америки на следующее десятилетие. Отдельные сигналы свидетельствуют о том, что Вашингтон при определенных обстоятельствах мог бы выступить на стороне Тайваня. Однако на практике администрация Байдена не демонстрирует какой-то однозначный курс в отношении Пекина. "Я думаю, между нашими странами все же возможна разумная дискуссия, в которой мы могли бы разобраться с проблемами для сохранения отношений", - заключил американец. Господин Бо, который подключился к дискуссии по видеосвязи, также полагает, что "и Китай, и США на самом деле хотели бы избежать конфликта". При этом в Пекине с удивлением восприняли концепцию "экстремального соперничества", озвученную Байденом. "Если мы находимся в ситуации экстремальной конкуренции, о которой говорят американцы, то как понять, сколько шагов осталось до потенциального конфликта?" - этот вопрос китайского эксперта остался без ответа.

Взгляд "небольшой страны на противостояние больших держав" представил экс-глава МИД Монголии, ныне депутат парламента и глава делегации этой страны в ПАСЕ Цогтбаатар Дамдин. Он признал, что сегодня лозунг о "мире во всем мире" во многом нивелирован и воспринимается чуть ли не с усмешкой. Однако переформатирование дискурса о войне в дискурс о мире - первый шаг на пути к тому, чтобы избежать реальных конфликтов. Кстати, Монголия выступила с инициативой - отмечать в мировом масштабе окончание Второй мировой войны 2 сентября как день, когда "человеческая мысль победила саму идею войны".

"Война - это не вариант. Даже во времена холодной войны США и СССР находили точки соприкосновения", - напомнил бывший министр иностранных дел и обороны Бразилии Селсо Аморим, участвовавший в дискуссии дистанционно. Патриарх бразильской внешней политики вспомнил, как не раз обсуждал вопросы глобального миропорядка с главой российского МИД Сергеем Лавровым и его предшественником Игорем Ивановым. Только многополярные форматы наподобие БРИКС могут стать залогом стабильности, уверен дипломат. Бразилия продвигает реформу "двадцатки" таким образом, чтобы G20 могла координировать работу технократов из МВФ, Всемирного банка и ВТО. "Я не утверждаю, но, возможно, в будущем мировому сообществу потребуется новый договор уровня Версаля или Сан-Франциско", - заключил Аморим.