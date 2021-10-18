Суд: Граждане могут жаловаться на опасную стройку рядом с жилыми домами

Граждане обязаны мириться с появлением опасной стройки по соседству. Остановить хор отбойных молотков можно судебным иском. Чувствуете угрозу - надо жаловаться.

Экспертиза уверяет: такая заправка возле домов безопасна. Но так ли это? Фото: Сергей Куксин

Пятый кассационный суд общей юрисдикции сделал важное разъяснение: закон не содержит запрета третьим лицам обжаловать заключения экспертизы проектной документации и результаты инженерных изысканий застройщиком. То есть тех документов, благодаря которым строители получили разрешение засучить рукава.

"Третьи лица" - это все остальные, формально, посторонние. Например, те же соседи.

Как правило, документация, о которой идет речь, подтверждает, что все просчитано верно и строительство безопасно (или - якобы безопасно).

Однако деньги застройщиков, как известно, порой туманят разум экспертов и те вдруг перестают замечать строительные угрозы. Теперь у граждан появилась возможность оспаривать такие расчеты.

В частности, большие сомнения в трезвости экспертных расчетов возникли у гражданина Т., рядом с участком которого начали строить автозаправочную станцию. На его взгляд, эксперты, давшие положительное заключение, не учли требования о минимальных противопожарных расстояниях от многотопливных автозаправочных станций, а также забыли про необходимую санитарно-защитную зону.

Однако нижестоящая судебная инстанция отказалась рассматривать иск к экспертам на том основании, что гражданин не имеет никакого отношения к заказу экспертизы. Мол, он тут третий лишний.

"Экспертиза, по поводу которой возник спор, является коммерческой услугой, правом обжаловать заключение негосударственной экспертизы проектной документации обладает закрытый перечень лиц", - привел мнение нижестоящей инстанции кассационный суд.

Заключения о том, что стройка безопас на, нередко делаются частными фирмами по заказу застройщиков. И в них написано то, что нужно заказчику

К узкому кругу "уполномоченных" местный суд отнес застройщика или технического заказчика. Мол, хороша или плоха экспертиза, это дело исключительно частное. Раз заказчик - тот, кто платил и заказывал музыку, то бишь экспертизу - доволен, то и придираться к экспертам нельзя.

Кассационный суд специально процитировал данное мнение, чтобы показать, как судья не должен думать. Потому что это мнение в корне неправильное.

Как подчеркнул кассационный суд, ни в Градостроительном кодексе, ни в подзаконных нормативно-правовых актах, прописывающих порядок обжалования экспертиз, не написано, что третьим лицам жаловаться нельзя. Поэтому спор был возвращен в первую инстанцию для рассмотрения по существу.

"Проблема "опасного" строительства существует очень давно и не является для судов нововведением", - рассказывает почетный адвокат России Никита Филиппов.

Там, где у нормального человек должна быть совесть, у застройщиков, похоже, находится калькулятор. Ради прибыли они готовы изуродовать многоэтажками и чем угодно любой клочок земли. Будет оно потом стоять или нет, не навредит ли кому, не их головная боль. Ряды двадцатиэтажек могут вырасти, например, на берегу реки, так что насосы в подвале будут бесконечно откачивать воду. Чуть остановятся, и через несколько часов подвал затоплен. Но экспертиза не увидела никаких проблем для стройки. И таких примеров масса.

Обычно, чтобы противостоять таким стройкам, граждане вынуждены отдельно заказывать экспертизы. Что влечет дополнительные расходы.

"Даже если разрешительная документация в порядке, но вами будет доказано причинение строительством вреда - ваши требования подлежат удовлетворению, - говорит Никита Филиппов. - И главное: не нужно ждать, пока неблагоприятные последствия наступят, достаточно доказательств наличия такой угрозы в будущем".

В качестве примера адвокат привел спор некоего гражданина, рядом с участком которого начали строить бассейн.

"К исковому заявлению были приложены письменные доказательства, а именно - заключение эксперта, из которого следует, что продолжение строительства бассейна на соседнем участке может повлечь осадку фундамента здания, которая приведет к растрескиванию его стены, - рассказал Никита Филиппов. - Суд удовлетворил исковое заявление, обязал ответчика прекратить земляные работы".

Причем удовлетворил, несмотря на активные протесты застройщиков, мол, трещины-то еще нет, а значит, дескать, говорить не о чем.

Нет: ждать беды не надо. Этот принцип должен зарубить себе на носу - а также в строительной документации - каждый застройщик.

На основе экспертизы выдаются разрешения на стройку. Если доказать, что эксперт просчитался, надо отменять и разрешение

Разъяснения же Пятого кассационного суда расширяют возможности защищать свои права гражданам, которым не посчастливилось жить в зоне опасной застройки. Теперь отдельным иском можно выбить главный козырь строительных магнатов: результаты экспертизы. Ведь именно на основе экспертизы выдаются разрешения на стройку. Если доказать, что эксперт просчитался, надо отменять и разрешение.

Кстати, на время разбирательства суд может приостановить опасную стройку под окном.

Кроме того, предъявить претензии можно, если соседняя стройка слишком шумит или как-то еще причиняет неудобства."Обычно за подобные нарушения можно привлечь застройщика к административной ответственности", - уточняет адвокат.

Например, закон города Москвы "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве" устанавливает, что к действиям, нарушающим покой граждан и тишину в ночное время относится производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, если они оказались излишне шумными.

Нарушение покоя граждан и тишины в Москве влечет административную ответственность в соответствии с Кодексом города Москвы об административных правонарушениях.

Но привлечь застройщика можно и по сстатье 6.3 КоАП России за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Так, в Архангельской области был наказан застройщик, вбивавший сваи при помощи копра, из-за чего в квартирах соседних домой шум превысил нормативы.