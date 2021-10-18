Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 октября 2021 года № 139 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая согласование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 17 октября 2021 года, постановляю:

1. Установить, что в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности без предъявления гражданами, достигшими возраста 18 лет и старше, документа, удостоверяющего личность и действующих персональных QR-кодов, полученных с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", подтверждающих прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, или факт перенесения в течение последних 6 месяцев указанного заболевания, или документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до посещения организаций, не допускается оказание услуг:

1.1. Торговли (за исключением оказания услуг торговли в аптечных учреждениях, объектах розничной торговли товарами первой необходимости, предусмотренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р), осуществление деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений:

с 25 октября 2021 года в городах Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нефтеюганском районе, городах Нижневартовск, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Урай, Ханты-Мансийск;

с 8 ноября 2021 года в Белоярском, Березовском, Кондинском, Нижневартовском, Октябрьском, Советском, Сургутском, Ханты-Мансийском районах, городах Сургут, Югорск.

1.2. Общественного питания (за исключением оказания услуг общественного питания навынос, в том числе в придорожных организациях, услуг общественного питания с присутствием граждан в помещениях организаций в аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах, на автозаправочных станциях, и иных организаций питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций, доставки заказов) с 8 ноября 2021 года.

2. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 сентября 2021 года № 122 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, заменив в пункте 1 слова "возобновление круглосуточной" словами "требования к осуществлению".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







