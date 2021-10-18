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18.10.2021 18:30
Рубрика: Культура

Художник разбросал в Шанхае рис из золота

Шанхайский художник устроил в городе перфоманс для привлечения внимания к проблеме пищевых отходов и культуре потребления. Об этом сообщает "Газета.ru".

Фото: Steam
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Янг Есин разбросал по Шанхаю 1 тыс. зерен риса, сделанных из золота. Его действия вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Одни посчитали, что такое разбрасывание драгоценностями может спровоцировать людей на их массовые поиски. Другие похвалили художника за то, что он пытается обратить внимание на упомянутые проблемы.

Сам Янг Есин отметил, что его зря обвиняют в пустых растратах. Он рассказал, что ранее жертвовал деньги на благотворительность.

Культура Арт Актуальное искусство РГ-Видео

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