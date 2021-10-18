IT-гиганты и фармкомпании стали самыми желанными местами работы для россиян

Google и "Яндекс" обошли сырьевые компании и государственные структуры в рейтинге самых привлекательных работодателей России, составленном компанией Universum. Еще одним лидером по привлекательности стала фармацевтическая компания Pfizer. В рамках исследования Universum опросила более 18 тыс. россиян.

Соискатели больше всего хотят работать именно в IT-компаниях. Фото: Сергей Куксин

Среди профессионалов в области бизнеса и коммерции самым желанным работодателем в последние два года был "Газпром". В этом году он опустился на третью строчку, уступив лидерство "Яндексу". Второе место заняла еще одна ИТ-компания - Google.

Четвертое место занимает "Газпром нефть", а на пятое с шестого поднялась VK, ранее носившая название Mail.ru Group. Две нефтяные компании - "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть" - из десятки выбыли.

Годом ранее вместе с Google в тройке лидеров рейтинга привлекательных с точки зрения профессионалов работодателей были "Газпром" и минздрав.

Для специалистов в сфере инжиниринга и естественных наук самым привлекательным работодателем стал Google, сменивший занимавшего последние два года лидирующую позицию "Газпрома". Среди разработчиков компьютерного программного обеспечения лидируют Microsoft и IBM.

В государственном секторе и правительственных учреждениях первое место у "Роскосмоса", в розничной торговле - у IKEA, в банковской сфере - у Сбербанка.

"Подвижки в сторону IT-отрасли достаточно давно были заметны на рынке. Сегодня этот сегмент предлагает самые высокие для данных профессий заработные платы", - отмечает Ирина Евстафьева, независимый HR-консультант.

"Принципиальное преимущество IT-сектора перед другими отраслями - в более широком социальном пакете, который компании готовы предлагать соискателю. Это серьезный вызов для кадровых специалистов, которым для успешного решения своих задач придется находить новые решения, а компаниям-работодателям быть более гибкими в предлагаемых соискателям условиях", - подчеркнула эксперт.