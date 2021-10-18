Как повлияет победа Team Spirit на популярность киберспорта в России

"Я уверена, что нас ждет рост популярности Dota 2 в России и в русскоговорящем сообществе в целом. Team Spirit стали чемпионами, будучи одной из самых молодых команд на турнире, и их пример сможет вдохновить тысячи мальчишек по всей России взглянуть на киберспорт как на потенциальную профессию, а родители этих мальчишек смогут отказаться от стереотипов, существующих вокруг профессионального гейминга", - считает Мария Гунина, менеджер киберспортивного клуба Alliance.

По словам Антона Городецкого, руководителя медиапроекта о видеоиграх PLAYER ONE (MY.GAMES), эта победа - очередной шаг на пути игровой индустрии к мировому, и российскому в частности, признанию. "Когда молодые ребята-киберспортсмены благодаря упорному труду и командной работе добиваются таких успехов и таких денег, играя в видеоигры, мы понимаем - индустрия игр с нами всерьез и надолго, и ее аудитория будет с каждым годом только расти", - добавил он.