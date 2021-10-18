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18.10.2021 21:20
Рубрика: В мире

Как президент Украины пытается выйти из офшорного скандала

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(8589)
Только на исходе второй недели президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал скандал вокруг его офшоров, упомянутых в так называемом Досье Пандоры. Зеленский оказался в центре внимания благодаря публикациям "Гардиан" и прочих западных СМИ, которые сделали на его персоне особый акцент с нотками разочарования. Дошло до того, что его стали называть "борцом с олигархами" именно в кавычках, а журнал Forbes накануне интервью объявил о торжестве коррупции на Украине и крахе политики Зеленского. Теперь большинство украинских экспертов сходятся в том, что публикации об офшорах Зеленского в западных СМИ, которые могут стать регулярными - это не просто последнее предупреждение, а отчетливый сигнал: ему не рекомендуют идти на второй президентский срок.
Зеленский, который шел к власти под знаменем борьбы с офшорами, сам до сих пор прячет в них доходы. Фото: Gettyimages Зеленский, который шел к власти под знаменем борьбы с офшорами, сам до сих пор прячет в них доходы. Фото: Gettyimages
Зеленский, который шел к власти под знаменем борьбы с офшорами, сам до сих пор прячет в них доходы. Фото: Gettyimages

Напомним вкратце фабулу предъявляемых Зеленскому претензий: он сам, его супруга и окружение (первый помощник Сергей Шефир, глава СБУ Иван Баканов, сценарист "95-го квартала" Андрей Яковлев и другие) владеют сетью офшорных компаний, преимущественно в британской юрисдикции, куда с 2012 года выводится прибыль от совместной коммерческой деятельности. Выход в 2019 году Зеленского из числа собственников этих компаний путем дарения или передачи доли в доверительное управление имеет все признаки фиктивного, и президент продолжает получать доход, который не отражает в декларации. Через фирмы Зеленского и его окружения были проведены более 40 миллионов долларов, предположительно выведенных олигархом Игорем Коломойским из банка "Приват", что похоже на отмывание преступно полученных средств. Также всплыла информация о чрезвычайно нескромной недвижимости в Лондоне, собственником или дольщиком которой, вероятно, является Зеленский.

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС
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Кризисный план офиса президента свелся к игнорированию темы. Когда же независимые журналисты просили представителей "команды Зеленского" отреагировать, те отвечали, что офшоры - это не противозаконно, они есть почти у каждого мелкого украинского предпринимателя. Это "интеграция в глобальную финансовую систему", как выразился идеолог "Слуги народа" Никита Потураев.

Дошло до того, что Зеленского стали называть "борцом с олигархами" именно в кавычках

На канале олигарха Виктора Пинчука ICTV в объяснения пустился и сам Зеленский. По его словам, ничего нового в опубликованной информации нет, и похожие обвинения звучали еще от Петра Порошенко в период избирательной кампании. Однако офшоры действительно есть, но он с друзьями занимался не отмыванием средств, а исключительно творчеством. И во всем виноват Виктор Янукович, из страха перед которым "95-й квартал" был вынужден бежать в британскую юрисдикцию. Правда, здесь Зеленский лукавит. Так, украинские телезрители помнят, что именно во времена президентства Януковича "95-й квартал" переживал творческий и финансовый пик, был властями обласкан, приглашался "донецкими" на корпоративы и там мастерски высмеивал их политических конкурентов. Да и бывшая команда КВН - не завод и не лесопилка, рейдерский захват комиков физически невозможен, поэтому рассказ об испытанном страхе звучит как заведомая ложь. Все это может стать последней каплей в чаше терпения западных покровителей Киева. Причин для разочарования у них множество - от надоедливой критики Украиной "Северного потока-2" до наглого обмана президента США Джо Байдена, которому Зеленский еще на сентябрьской встрече обещал назначить специального антикоррупционного прокурора. Однако офис Зеленского до сих пор демонстративно срывает процедуру назначения.

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