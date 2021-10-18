Как трое мужчин придумали писательницу Кармен Молу и получили миллион евро

Накануне в Испании вручили престижнейшую литературную премию "Планета". Победителем и обладателем миллиона евро стала испанская писательница Кармен Мола за роман "Зверь". На этом можно было бы поставить точку, если бы не одно но - на сцену за наградой вышла не женщина, а трое мужчин. Секрет автора нескольких популярных романов поспешили раскрыть все мировые СМИ.

Как оказалось, Кармен Мола - это псевдоним, которые придумали трое друзей - Агустин Фернандес, Хорхе Диас и Антонио Мерсеро. Все трое довольно успешные сценаристы, давно работающие на телевидении. Но, видимо, писательский жар в душе горел слишком сильно, и они, объединив усилия, стали писать романы, причем довольно успешные. Соавторам нравилось оставаться в тени, выставив на амбразуру таинственную Кармен Молу.

"Это было очень удобно, нам нравилось. Мы были защищены от прямой критики и могли продолжать жить своей обычной жизнью, когда выходил новый роман", - рассказал в интервью газете El Mundo Хорхе Диас.

Агустин Фернандес добавил, что так читатели могли оценивать сам текст, избежав одержимости автором. Все трое отрицают, что Кармен Мола - это маркетинговый ход. Если бы романы были плохие, никакие псевдонимы и секреты автора не сделали бы их популярными.

Однако со временем троица стала тяготиться своим секретом. Чем популярнее становилась Кармен Мола, тем больше они боялись проговориться. И были очень рады наконец открыться миру.

Они всегда пишут вместе, буквально в шесть рук. Работа над новым романом начинается с плана, похожего на большую таблицу. При этом у каждого есть своя сильная сторона. По словам Хорхе Диаса, Августин отлично придумывает повороты сюжета, Мерсеро отвечает за литературную обработку фраз.

"Мы никогда не ссорились, но это чертовски сложно", - объясняет Августин и добавляет, что они научились ставить историю впереди себя - и это ключ к их успеху.

Роман "Зверь", действие которого происходит во время эпидемии холеры в Мадриде в 1834 году, представляет собой 500-страничный триллер с элементами исторического романа и обилием жестоких сцен, характерным для трех предыдущих книг Кармен, уточняет ТАСС. Он должен появиться на полках книжных магазинов 4 ноября.