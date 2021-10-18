Какие налоги должен заплатить бизнес до 25 октября

Налог на добавленную стоимость
Плательщики НДС и налоговые агенты должны перечислить 1/3 налога за 3 квартал 2021 года. Условно всех налогоплательщиков НДС можно разделить на две группы: "внутренние" (налог уплачивается при реализации товаров, работ и услуг на территории РФ) и "ввозные" (при ввозе товаров на территорию страны)
Сейчас в России действуют три ставки налога на добавленную стоимость:
- 0% применяется при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, а также товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, услуг по международной перевозке и некоторых других операций;
- по ставке НДС 10% налогообложение производится в случаях реализации ряда продовольственных товаров, товаров для детей, периодических печатных изданий и книжной продукции, медицинских товаров;
- ставка НДС 20% применяется во всех остальных случаях.
Упрощенная система налогообложения
До 25 октября юрлица и ИП перечисляют аванс за 9 месяцев 2021 года. Налог на УСН считают с доходов или разницы между доходами и расходами. Все зависит от выбранного объекта налогообложения.
- при объекте налогообложения "доходы" ставка составляет 6%. При этом у регионов есть право снижать ставку до 1%. Налог уплачивается с суммы доходов;
- если объектом налогообложения являются "доходы минус расходы", ставка составляет 15%. В этом случае для расчёта налога берётся доход, уменьшенный на величину расхода.
Для предпринимателей, выбравших объект "доходы минус расходы", действует правило минимального налога: если по итогам года сумма исчисленного налога оказалась меньше 1% полученных за год доходов, уплачивается минимальный налог в размере 1% от полученных доходов.
Налог на доходы физических лиц
НДФЛ - основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтвержденных расходов.
Плательщики налога на доходы физических лиц делятся на две группы:
- налоговые резиденты Российской Федерации (те, кто фактически находится в России не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев подряд);
- лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации (в случае получения дохода на территории России).
Большинство доходов облагается по ставке 13%. В целом же предусмотрено пять ставок - от 9% (дивиденды до 2015 года; проценты по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года; доходы учредителями доверительного управления ипотечным покрытием) до 35% (например, выигрыши и призы в случае превышения установленных размеров).
НДФЛ распространяется не на все доходы. Так, налог не надо платить с различных пособий и социальных выплат (пособия по безработице, беременности и родам, выходные пособия в размере трех среднемесячных заработков или шести на Крайнем Севере, пенсии, алименты, стипендии и т.д.) Налог также не взимается с:
- доходов от продажи движимого имущества, находившегося в собственности более трех лет;
- наследства;
- подарков от близких родственников;
- доходов от продажи недвижимости или доли в ней, если недвижимость в собственности более пяти лет.
ИП сами рассчитывают и уплачивают аванс по итогам квартала, полугодия и девяти месяцев. По окончании года они рассчитывают годовую сумму НДФЛ и определяют сумму налога к уплате в бюджет за минусом авансов.