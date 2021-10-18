Какие налоги должен заплатить бизнес до 25 октября

25 октября - последний срок уплаты некоторых видов налогов для бизнеса. Так, предпринимателям и организациям необходимо заплатить НДС, налог по УСН и авансовый платеж по НДФЛ.

Налог на добавленную стоимость

Плательщики НДС и налоговые агенты должны перечислить 1/3 налога за 3 квартал 2021 года. Условно всех налогоплательщиков НДС можно разделить на две группы: "внутренние" (налог уплачивается при реализации товаров, работ и услуг на территории РФ) и "ввозные" (при ввозе товаров на территорию страны)

Сейчас в России действуют три ставки налога на добавленную стоимость:

- 0% применяется при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, а также товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, услуг по международной перевозке и некоторых других операций;

- по ставке НДС 10% налогообложение производится в случаях реализации ряда продовольственных товаров, товаров для детей, периодических печатных изданий и книжной продукции, медицинских товаров;

- ставка НДС 20% применяется во всех остальных случаях.

Упрощенная система налогообложения

До 25 октября юрлица и ИП перечисляют аванс за 9 месяцев 2021 года. Налог на УСН считают с доходов или разницы между доходами и расходами. Все зависит от выбранного объекта налогообложения.

- при объекте налогообложения "доходы" ставка составляет 6%. При этом у регионов есть право снижать ставку до 1%. Налог уплачивается с суммы доходов;

- если объектом налогообложения являются "доходы минус расходы", ставка составляет 15%. В этом случае для расчёта налога берётся доход, уменьшенный на величину расхода.

Для предпринимателей, выбравших объект "доходы минус расходы", действует правило минимального налога: если по итогам года сумма исчисленного налога оказалась меньше 1% полученных за год доходов, уплачивается минимальный налог в размере 1% от полученных доходов.

Налог на доходы физических лиц

НДФЛ - основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтвержденных расходов.

Плательщики налога на доходы физических лиц делятся на две группы:

- налоговые резиденты Российской Федерации (те, кто фактически находится в России не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев подряд);

- лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации (в случае получения дохода на территории России).

Большинство доходов облагается по ставке 13%. В целом же предусмотрено пять ставок - от 9% (дивиденды до 2015 года; проценты по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года; доходы учредителями доверительного управления ипотечным покрытием) до 35% (например, выигрыши и призы в случае превышения установленных размеров).

НДФЛ распространяется не на все доходы. Так, налог не надо платить с различных пособий и социальных выплат (пособия по безработице, беременности и родам, выходные пособия в размере трех среднемесячных заработков или шести на Крайнем Севере, пенсии, алименты, стипендии и т.д.) Налог также не взимается с:

- доходов от продажи движимого имущества, находившегося в собственности более трех лет;

- наследства;

- подарков от близких родственников;

- доходов от продажи недвижимости или доли в ней, если недвижимость в собственности более пяти лет.

ИП сами рассчитывают и уплачивают аванс по итогам квартала, полугодия и девяти месяцев. По окончании года они рассчитывают годовую сумму НДФЛ и определяют сумму налога к уплате в бюджет за минусом авансов.