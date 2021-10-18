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18.10.2021 11:12
Рубрика: Власть

Косачев: Любые ультиматумы в адрес России просто неуместны

Текст: Константин Косачев (заместитель председателя Совета Федерации)
Журнал Forbes назвал газовый кризис в Европе наказанием от РФ за высокомерие...
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Как говорил классик, "по форме правильно, а по существу сплошное издевательство". Из правильного в интерпретации газового кризиса по версии Forbes - констатация высокомерия Евросоюза. Такое высокомерие, когда Брюссель во всем является носителем истины в последней инстанции, а "кто не с нами, тот против нас", по сути является отрицанием плюрализма мнений и свободы мысли. Поспешные решения лет и десятилетий "новой климатической политики" ЕС a lá Грета Тунборг и иже с ней, действительно не могли не закончиться расплатой за легкомыслие и популизм. Что сейчас и происходит в полный рост, констатирую без тени злорадства.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
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Но при чем здесь Россия и тем более "наказание от России", если отойти от русофобских клише? Во-первых, природный газ - это не дар небесный, а продукт тяжелейшего и все более сложного, высокотехнологичного труда, имеющий свою рыночную цену. Он не находится у нас в тумбочке, его надо сначала разведать, затем добыть (и не впрок, а по заключенным контрактам!) и, наконец, доставить потребителю экономичным и безопасным способом. Что мы и делаем, причем с опережением графика уже на 12%. Во-вторых, вне контрактных обязательств участие в решении энергетических проблем объединенной Европы является для России не обязанностью, а правом. Которым мы готовы воспользоваться, если и когда диалог будет возвращен из политической в экономическую плоскость. И, наконец, в-третьих, специально для наших европейских партнеров - в России тоже живут люди, которым тоже нужны тепло и электроэнергия в доме. И для российских властей, когда контрактные обязательства выполняются безупречно, любые дополнительные (как в фигурном катании - показательные и произвольные) программы помощи по определению должны исходить из соображений удовлетворения в первую очередь нужд и потребностей граждан нашей страны. В связи с чем любые ультиматумы в наш адрес просто неуместны.

В целом же линия поведения Брюсселя выстраивается так, чтобы Россия при любом раскладе проиграла - и при спотовых ценах, которые нам навязывали, и при долгосрочных (Польша выиграла через арбитраж доплату за то, что контрактная цена была выше рыночной). Ведь только под Россию выдумывали все эти третьи энергопакеты и тому подобное. Для ЕС, судя по всему, в принципе неприемлемо, что Россия может тоже быть в выигрыше.

А в довершение к этому - нынешний ход мысли, когда в Европе права граждан превыше всего, а для России оставляют только обязанности по содействию обеспечению этих прав. И такая ситуация может быть производной только от той же высокомерной и легкомысленной манеры поведения Брюсселя в международных делах.

Россия всегда готова к диалогу на равных. Коллеги в Брюсселе, найдите наконец управу на своих доморощенных русофобов. Они все чаще угрожают не России, а вам самим.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook

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