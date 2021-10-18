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18.10.2021 17:43
Рубрика: Власть

Косачев: Россию будет трудно обвинить в эскалации конфликта с НАТО

Текст: Константин Косачев (заместитель председателя Совета Федерации)
Российская сторона объявила о жестких мерах: приостанавливается работа постпредства России при НАТО, Военной миссии связи НАТО в Москве, и полностью прекращается деятельность информбюро НАТО в Москве.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Однако, даже при всей уже типичной склонности западных контрагентов России обвинять именно ее в эскалации конфликта, здесь это будет сделать довольно сложно - уж слишком очевидны ситуация и последовательность событий.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Косачев: Любые ультиматумы в адрес России просто неуместны

6 октября секретариат НАТО официально уведомил о лишении аккредитации 8 сотрудников нашего постпредства при НАТО, и предписал сократить общую численность состава дипмиссии до 10 человек.

Обоснование этого шага граничило с безумием: Столтенберг сказал, что изгнание восьми россиян даже "не связано с каким-либо конкретным событием". Просто "мы наблюдаем подъем злонамеренной деятельности со стороны России, и поэтому нам необходимо проявлять бдительность". И вообще, в альянсе, дескать, чувствуют, что дипломаты выполняли задачи, которые не соответствуют их статусу.

То есть ни повода, ни фактов в качестве объяснения своих действий не представлено - это вообще считается необязательным. А вот так: "мы наблюдаем" и "чувствуем" нечто нехорошее. Апофеоз дипломатии, на мой взгляд. Это даже не "хайли лайкли", а откровенное вероломство.

Пикантность ситуации в том, что тот же Столтенберг буквально за пару дней до этого, выступая в Джорджтаунском университете, заявил: "мы должны поддерживать взаимодействие с Россией, поскольку нам не нужны ни новая холодная война, ни гонка вооружений". Говорить про "взаимодействие" на словах, и одновременно сворачивать главный канал связи с Россией на деле, означает лишь одно - для внутреннего пользования произносят громкие слова о самом искреннем стремлении НАТО к диалогу с Россией, а на практике сводят возможности такого диалога до нуля.

Приходится констатировать, что в лице Брюсселя мы имеем дело с недоговороспособным партнером, что объективно весьма плохо для всех, ибо даже в худшие времена лучше иметь диалоговые площадки с участием экспертов и военных. Но беда НАТО в том, что она в принципе ни с кем не может поддерживать отношения на равных, в упоении своей мощью. "Мы сильные, значит - мы правы" - вот реальный мотив действий альянса, и он не предполагает компромиссов или учета чьих-то интересов, включая, кстати, интересы граждан стран-членов НАТО.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook

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