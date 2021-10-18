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18.10.2021 15:21
Рубрика: Власть

Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО с 1 ноября

Текст: Константин Волков
Россия с 1 ноября приостанавливает работу постпредства РФ при НАТО. Об этом 18 октября заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На такой шаг Москва пошла после того, как НАТО отозвало аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства, оставив только 10 аккредитаций.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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По словам министра, из-за "целенаправленных шагов со стороны НАТО" у Москвы отсутствуют "надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности".

Поэтому, объявил Лавров, в ответ на действия НАТО российская сторона "приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или может это займет еще несколько дней".

Теперь, отметил министр, экстренные контакты с НАТО будут поддерживаться через посла РФ в Бельгии.

Он подчеркнул, что по линии военных между Россией и НАТО "вообще никаких контактов не происходит".

Также, по его словам, "прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве королевства Бельгии".

Международный секретариат НАТО, по словам Лаврова, был уведомлен о шагах Москвы.

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