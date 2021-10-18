Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО с 1 ноября

На такой шаг Москва пошла после того, как НАТО отозвало аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства, оставив только 10 аккредитаций.
По словам министра, из-за "целенаправленных шагов со стороны НАТО" у Москвы отсутствуют "надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности".
Поэтому, объявил Лавров, в ответ на действия НАТО российская сторона "приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или может это займет еще несколько дней".
Теперь, отметил министр, экстренные контакты с НАТО будут поддерживаться через посла РФ в Бельгии.
Он подчеркнул, что по линии военных между Россией и НАТО "вообще никаких контактов не происходит".
Также, по его словам, "прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве королевства Бельгии".
Международный секретариат НАТО, по словам Лаврова, был уведомлен о шагах Москвы.