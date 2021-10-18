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Рубрика: Экономика

Край голубых холмов - это Коктебель

Текст: Марина Володина
Почему Коктебель, расположенный на юго-востоке Крымского полуострова, называют волшебной страной? Это своеобразный бренд места, приворожившего в свое время знаменитых поэтов и художников Серебряного века. Сюда охотно приезжала творческая интеллигенция советского периода, чтобы насладиться морем, солнцем и коньяком из Коктебеля, здесь бурлила дачная жизнь многих знаменитостей. Не утратил своей необыкновенной привлекательности Коктебель и в наши дни, его посещают обычные туристы и весь великосветский бомонд. Так в чем же секрет этой древней земли?
Въезд в город Коктебель. Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов Въезд в город Коктебель. Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов
Въезд в город Коктебель. Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов

Существует несколько версий происхождения названия Коктебель. Согласно одной из них, это слово следует переводить как "серый (конь) со звездочкой на лбу". Еще один вариант, не менее романтичный, "край голубых холмов". Кстати, существует мнение, что среди прочих факторов удивительный климат Коктебеля сформировали именно местные холмы. Дожди тут выпадают редко и солнечных дней значительно больше, чем в соседних районах. Щедрое солнце и прокаленный воздух оказывают особое влияние на виноград. Янтарные ягоды начинают немного подвяливаться еще на лозе. Это интересное свойство используют опытные виноделы.

Еще одна особенность Коктебеля - почвы. Около 150 миллионов лет назад здесь бушевал вулкан Карадаг. Ученые считают, что это один из старейших потухших вулканов на планете. Мощные извержения обогатили почвы ценнейшими микроэлементами и минералами, и это до сих пор благотворно сказывается на качестве виноградной лозы. Сегодня горные вершины этого уснувшего вулканического массива, таинственные гроты и мысы впечатляют своей красотой.

Историки утверждают, что традиции виноградарства и приготовления напитков из винограда в Коктебеле зародились в античности. Уникальные аборигенные сорта ведут свою родословную еще с тех седых времен. Недаром князь Лев Голицын, основоположник этой отрасли в Крыму, говорил, что виноделие - наука местности, а виноград - продукт местности.

Это правило остается непреложным и для современных мастеров. Так, например, для производства старейшего коньяка из Коктебеля специалисты используют урожаи с собственных виноградников, раскинувшихся у подножья вулкана Карадаг на площади более тысячи гектаров. Впрочем, в технологической цепочке играет роль не только виноград. Важен каждый этап и каждая деталь. Даже бочки, в которых выдерживают коньячные спирты, в том числе 60-ти летние, имеют огромное значение. Их изготавливают только из сердцевины дуба, древесина должна быть без единого изъяна. Таким спиртам необходимо "дышать", поэтому одно из требований к древесине - пористость. Но в то же время, если бочка будет невысокого качества, гигроскопичная жидкость сможет найти лазейку. Недаром у виноделов существует присказка "Бочка делает вино". То же самое касается и конька. Любознательных туристов обязательно сводят в цеха, расскажут о секретах производства и покажут подвалы, где выдерживается продукт. Поведают и том, что коньяк в процессе созревания имеет свойство немного испаряться, и эти испарения именуют "долей ангелов". По легенде, крепкий напиток превращается в настоящий коньяк только в том случае, если его пригубили небесные жители.

Говорят, что гости Коктебеля должны непременно сделать несколько вещей, чтобы прочувствовать все очарование этого райского места. Прогуляться на рассвете вдоль морского побережья, насобирать в прибое обточенные волнами камешки и вдоволь надышаться морским воздухом. Кроме того, надо обязательно полюбоваться вершинами вулканического массива Карадаг. Лучше всего сделать это с палубы яхты. А на закате продегустировать в ресторанчике блюда, приготовленные по особым рецептам местными кулинарами, и распробовать тончайший вкус косточки дикого миндаля, свойственный коктебельским коньякам.

Вот тогда, отведав все дары этой земли, можно проникнуться словами художника Константина Богаевского, писавшего Максимилиану Волошину: "Коктебель, моя светлая земля, потому что нигде я не видел, чтобы лицо земли было так полно и значительно выражено, как в Коктебеле".

Экономика Туризм

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